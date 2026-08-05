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AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Çerçeve Yasa Toplantısı

AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Çerçeve Yasa Toplantısı
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AK Parti TBMM grubu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve 'çerçeve yasa' olarak bilinen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni kapalı grup toplantısında ele aldı. Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantıda milletvekillerine bilgi verildi ve müzakere yapıldı. Güler, teklifin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacağını belirtti.

AK Parti TBMM grubu, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' ile ilgili kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti TBMM grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığında kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' hakkında milletvekillerine bilgi verildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından konuşan Grup Başkanı Güler, toplantıda müzakere yaptıklarını söyledi. Güler, teklifin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulup sunulmayacağına ilişkin soru üzerine, 'tabi, tabi' cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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