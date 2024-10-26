AK Parti Gerger İlçe Kongresi Düzenlendi, Fikret Öksüz Başkan Seçildi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapılan AK Parti İlçe kongresinde Fikret Öksüz başkan seçildi.

Gerger Öğretmen Evi bahçesinde gerçekleştirilen AK Parti kongresine Kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekillerinden Mustafa Alkayış ve İshak Şan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Kablan ile çok sayıda partili katıldı.

Daha önceden AK Parti Gerger ilçe Başkanlığını vekaleten yürüten Mehmet Kutlubay tek listeyle gidilen seçimde başkan seçildi. - ADIYAMAN