Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Karabük'te İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, dinimize, inancımıza, yüce Yaradanımıza, yüce kitabımıza hakaret ettiği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen kişileri Büyükşehir Belediyesinde işe aldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, dinimize, inancımıza, yüce Yaradanımıza, yüce kitabımıza hakaret ettiği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen kişileri Büyükşehir Belediyesinde işe aldı. Onları terfi ettirdi." dedi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlere, Türkiye'ye ve umutlarını Türkiye'ye bağlamış bütün mazlum ve mağdur milletlere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin 23 yıl önce milletin aklından, vicdanından ve kalbinden süzülerek kurulmuş bir parti olduğunu belirten Şahin, AK Parti'nin Türkiye'yi ilelebet payidar kılmak için çalışan bir parti olduğunu ifade etti.

Şahin, AK Parti iktidarlarının, Türkiye'nin dört bir yanına nice eserler kazandırdıklarını, gençlerin destek vermesiyle hizmet kervanının yoluna devam edeceğini dile getirdi.

Bugün her alanda büyüyen, gelişen ve güçlenen bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Şahin, "Demokraside, insan haklarında, tarımda, sanayide, teknolojide, demokratikleşmede çağ atlamış bir Türkiye var." dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisinin içler acısı durumda olduğunu görüyoruz"

Şahin, her manada dinç ve diri olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Zihnen, bedenen, fiilen, siyaseten güçlü olacağız. Yeni görevlere, yeni sorumluluklara hazır olacağız. Bizler ülkemiz için çalışırken maalesef muhalefet partilerinin, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisinin içler acısı durumda olduğunu görüyoruz. Bir gün bakıyorsunuz, biri çıkıyor kart gösteriyor. Bir gün bakıyorsunuz diğeri ışık yakıyor. Ciddiyetten uzak, samimiyetten uzak, sahte yüzlerle karşı karşıyayız. Adeta bir müsamere oyununu sergiliyorlar." ifadesini kullandı.

Maalesef bu müsamere oyununda millete ve inançlara düşmanlık, değerlere hakaret olduğunu gördüklerine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, geçtiğimiz günlerde Müslümanlara hakaret eden, inançlı Müslümanları çok özür dileyerek ifade ediyorum, bir domuz olarak çizen, tasvir eden, karikatürize eden sözde bir sanatçının adının verildiği sözde bir kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, dinimize, inancımıza, yüce Yaradanımıza, yüce kitabımıza hakaret ettiği için Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen kişileri Büyükşehir Belediyesinde işe aldı. Onları terfi ettirdi."

Şahin, CHP Genel Başkanının Şam Emevi Camisi'nde namaz kılınmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih Suresi'ni okumasını diline doluyor. Bu anlayışa, bu zihniyetle kesinlikle meydanları bırakmamamız lazım. Meydanlarda, sokaklarda, amfilerde, kafelerde bizler olmalıyız. AK Gençlik olmalı, bunlara asla fırsat ve geçit vermemeliyiz." diye konuştu.

"Değerlere, inancımıza, millete düşman olan zihniyete sahipler"

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Bakın hemen yanı başımızda Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi kutlu bir devrimle yerle bir edildi. Suriye'de bir inkılap yaşandı. Esed ailesinin zulmüne son verildi. Cumhuriyet Halk Partisine bakıyorsunuz neredeyse arkalarından bir ağıt yakmadıkları kaldı. Neden böyle davranıyorlar? Çünkü aralarında genetik akrabalık söz konusudur. Aynı kökten, aynı anlayıştan, aynı zihniyetten besleniyorlar. Aralarında gen benzerliği var çünkü tek tipçi, değerlere düşman olan, inancımıza düşman olan, millete düşman olan zihniyete sahipler.

Onun için Baas rejiminin yıkılmasından, bu kutlu devrimden üzüntülerini ifade etmeden geri duramıyorlar. Esed kaçış yolundayken bile o zalim Esed'le görüşmemiz gerektiğini ifade eden bir genel başkana sahipler. Cumhuriyet Halk Partisinde isimler değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama sabah erken kalkanın borusunun ötmesi geleneği bir türlü değişmiyor. Ama biz kendi işimize bakacağız. Kendi gündemimize odaklanacağız. Ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak için daha fazla çalışacağız."

Kongrede, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen kongrede, Mehmet Safa Öz, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Politika
img

İşte en düşük fiyata alınabilecek sıfır otomobiller
img

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
img

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erden Timur, Galatasaray'a başkan olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'a başkan olacak mı? Canlı yayında açıkladı
'Gece yatarken beni düşün' demişti! Erden Timur'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Koç sözleri

Erden Timur'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Koç sözleri
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar

Son Dakika Haberleri

"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.