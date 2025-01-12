AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Karabük'te İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, dinimize, inancımıza, yüce Yaradanımıza, yüce kitabımıza hakaret ettiği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen kişileri Büyükşehir Belediyesinde işe aldı. Onları terfi ettirdi." dedi.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlere, Türkiye'ye ve umutlarını Türkiye'ye bağlamış bütün mazlum ve mağdur milletlere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin 23 yıl önce milletin aklından, vicdanından ve kalbinden süzülerek kurulmuş bir parti olduğunu belirten Şahin, AK Parti'nin Türkiye'yi ilelebet payidar kılmak için çalışan bir parti olduğunu ifade etti.

Şahin, AK Parti iktidarlarının, Türkiye'nin dört bir yanına nice eserler kazandırdıklarını, gençlerin destek vermesiyle hizmet kervanının yoluna devam edeceğini dile getirdi.

Bugün her alanda büyüyen, gelişen ve güçlenen bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Şahin, "Demokraside, insan haklarında, tarımda, sanayide, teknolojide, demokratikleşmede çağ atlamış bir Türkiye var." dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisinin içler acısı durumda olduğunu görüyoruz"

Şahin, her manada dinç ve diri olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Zihnen, bedenen, fiilen, siyaseten güçlü olacağız. Yeni görevlere, yeni sorumluluklara hazır olacağız. Bizler ülkemiz için çalışırken maalesef muhalefet partilerinin, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisinin içler acısı durumda olduğunu görüyoruz. Bir gün bakıyorsunuz, biri çıkıyor kart gösteriyor. Bir gün bakıyorsunuz diğeri ışık yakıyor. Ciddiyetten uzak, samimiyetten uzak, sahte yüzlerle karşı karşıyayız. Adeta bir müsamere oyununu sergiliyorlar." ifadesini kullandı.

Maalesef bu müsamere oyununda millete ve inançlara düşmanlık, değerlere hakaret olduğunu gördüklerine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, geçtiğimiz günlerde Müslümanlara hakaret eden, inançlı Müslümanları çok özür dileyerek ifade ediyorum, bir domuz olarak çizen, tasvir eden, karikatürize eden sözde bir sanatçının adının verildiği sözde bir kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, dinimize, inancımıza, yüce Yaradanımıza, yüce kitabımıza hakaret ettiği için Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen kişileri Büyükşehir Belediyesinde işe aldı. Onları terfi ettirdi."

Şahin, CHP Genel Başkanının Şam Emevi Camisi'nde namaz kılınmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih Suresi'ni okumasını diline doluyor. Bu anlayışa, bu zihniyetle kesinlikle meydanları bırakmamamız lazım. Meydanlarda, sokaklarda, amfilerde, kafelerde bizler olmalıyız. AK Gençlik olmalı, bunlara asla fırsat ve geçit vermemeliyiz." diye konuştu.

"Değerlere, inancımıza, millete düşman olan zihniyete sahipler"

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Bakın hemen yanı başımızda Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi kutlu bir devrimle yerle bir edildi. Suriye'de bir inkılap yaşandı. Esed ailesinin zulmüne son verildi. Cumhuriyet Halk Partisine bakıyorsunuz neredeyse arkalarından bir ağıt yakmadıkları kaldı. Neden böyle davranıyorlar? Çünkü aralarında genetik akrabalık söz konusudur. Aynı kökten, aynı anlayıştan, aynı zihniyetten besleniyorlar. Aralarında gen benzerliği var çünkü tek tipçi, değerlere düşman olan, inancımıza düşman olan, millete düşman olan zihniyete sahipler.

Onun için Baas rejiminin yıkılmasından, bu kutlu devrimden üzüntülerini ifade etmeden geri duramıyorlar. Esed kaçış yolundayken bile o zalim Esed'le görüşmemiz gerektiğini ifade eden bir genel başkana sahipler. Cumhuriyet Halk Partisinde isimler değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama sabah erken kalkanın borusunun ötmesi geleneği bir türlü değişmiyor. Ama biz kendi işimize bakacağız. Kendi gündemimize odaklanacağız. Ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak için daha fazla çalışacağız."

Kongrede, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen kongrede, Mehmet Safa Öz, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.