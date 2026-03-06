Bağımlılıkla Mücadelede İzmir'e Yeni Merkez Çağrısı

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bağımlılıkla mücadelede İzmir'i güçlü bir seviyeye hep beraber taşımak istediklerini belirterek, "Gelin bu DGM binaları ve benzeri atıl kalmış tarihi mekanları tahliye edildikten sonra gençlerimiz için birer şifa kapısı birer kurtuluş yuvası olsun." dedi.

İnan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen Yeşilay İzmir Açılış Töreni'nde, parlamentoda, gençlerin sıkıntıları ve çocukların maruz kaldığı konuları bir an önce çözmek için milletvekilleriyle çalıştıklarını belirtti.

Sanal kumar ve sanal bağımlılık gibi fiziki hayatta çocukları ve gençleri tehdit eden tehlikelerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında titizlikle üzerinde çalışıldığını anlatan İnan, "Bu kapsamda 25 senenin vizyonunu ortaya koyacak ve gençleri koruyarak muhafaza edecek büyük bir eylem planının hayata geçirilmesinin arifesindeyiz. Sanal kumarın da sosyal bağımlılıkların da gençlerimizi dijital alanda her türlü enfeksiyona uğratacak her türlü tehdidin emin olun kökünü kurutmaya kararlıyız. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kendisinin her alanda her türlü bağımlılığa nasıl mücadele ettiğini sizler çok iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

İnan, AK Parti hükümetinin kentte önemli çalışmalara imza attığını, Menemen Belediyesinin de Ege Bölgesi'nin en büyük kütüphanesini hizmete açmaya hazırlandığını anlattı.

Bağımlılıkla mücadelede herkese iş düştüğüne işaret eden İnan, şunları kaydetti:

"Aslında bu yerel yönetimlerle ortaya konulacak büyük bir kentsel dönüşüm meselesini de içinde barındırıyor. O nedenle tüm kurumlarımızla birlikte bizim dayanışma içerisinde bu kentsel dönüşüm meselesini halledip gündüz normal yaşamın olduğu, geceleyin de her türlü kötülüğün ürediği o yerleri dönüştürmek zorundayız. Bilindiği üzere İzmir'deki bazı tarihi mekanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çok yoğun bir hukuki mücadelesi var. Orada kazandırdığımız tüm eserleri üniversite rektörlerimize, İzmirli gençlere kazandırmak için büyük bir hukuki mücadele içerisindeyiz. Gelin bu DGM binaları ve benzeri atıl kalmış tarihi mekanlar tahliye edildikten sonra gençlerimiz için birer şifa kapısı birer kurtuluş yuvası olsun. İzmir'in tam kalbinde gençlerimizin nefes alacağı ailelerimizin destek bulacağı bağımlılıkla mücadelede bilimsel çalışmaların yürütüleceği rehabilitasyonun eğitim ve sosyal faaliyetlerin bir arada olacağı bir merkez kuralım. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Bağımlılıkla mücadelede İzmir'i güçlü bir seviyeye hep beraber taşımak istiyoruz. Ege Bölgesi'ni kapsayacak şekilde bağımlılıkla mücadele ve büyük bir etkinlik merkezini İzmirli gençlere armağan etmek için de sizlere (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz) bu çağrıyı milletvekili arkadaşlarımla yapmak istiyorum."