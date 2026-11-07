AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de fon soruşturmasına demir yumruk vaat etti

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturmasına ilişkin, "Siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi ineceğiz." dedi.

İnan, partisince Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Konak Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güçlü siyasetin doğru zamanda, doğru yerde doğru işi yapabilmek olduğunu söyledi.

Ak Parti teşkilatının bugüne kadar omuzlarında taşıdığı davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceklerini ifade eden İnan, "Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti teşkilatları, menfaat ve ikbal çarklarını elinin tersiyle itmiş çelikten bir iradedir." diye konuştu.

"Milletin birikimini çalmak neymiş görecekler"

İnan, siyasette başkalarının savrulabileceğine, istikametini şaşırabileceğine, devlet ciddiyetinden uzaklaşabileceğine değindi.

AK Parti kadrolarının rehavete kapılma, tökezleme veya ilkelerinden taviz verme ihtimali olmadığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Bu ülkede bozulanı onaracak, eksiği tamamlayacak, milletin emanetini en sağlam şekilde taşıyacak tek irade biziz. Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gibi ciddi meselelerde yapılması gereken, bütün taraflar için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünü savunmaktır. Bizde yanlış yapan sadece hukuki süreçlerin konusu olmaz. Aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani ölçütlerin de konusu olur. Bizim davamızda, AK Parti'nin yolunda kimsenin torpili, kimsenin ayrıcalığı yoktur. Dün hangi koltukta oturmuş olursa olsun, hangi makamı taşımış olursa olsun, bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor."

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bizde hiçbir koltuk, milletin hakkından ve adaletten üstün değildir. Önümüzdeki dönemde mücadelemizi iki cephede sürdüreceğiz. Bir tarafta milletimizin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla, bu fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz. Yargı adına konuşamayız ancak siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi ineceğiz. Milletin birikimini çalmak neymiş görecekler, siz müsterih olun."

"Resmi adı Yeni Parti, fiili adı ise yeni yalanlar partisi"

İnan, diğer tarafta ise Mustafa Sarıgül'den ve belediye başkan adaylarından rüşvet aldığını öne sürdüğü Özgür Özel ile mücadele edeceklerine dikkati çekti.

Özgür Özel hakkında çok sayıda rüşvet iddiası bulunduğunu savunan İnan, "Benzinlikte aldı, pavyonda aldı, kurultayda aldı, şimdi yeni bir yol buldu, atkıyla da aldı. Uşak'ta aldı, Antalya'da aldı. Özkan Yalım'dan, Muhittin Böcek'ten, Mustafa Sarıgül'den aldı. Adı üzerinde, resmi adı Yeni Parti, fiili adı ise yeni yalanlar partisi. Ancak adına yeni demekle bir siyasi hareketin fikri, zihniyeti ve siyaset yapma biçimi yenilenmiş olmuyor. Yalanlara takla attıra attıra siyaset yapmakla da bir yenilenme olmuyor." şeklinde konuştu.

İnan, Özgür Özel'in " İzmir'in 10. vekili benim" sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

" İzmir, senin Mustafa Sarıgül'den ve ekip arkadaşlarından aldığın o kirli rüşvetlerin hesabını vermeden elini kolunu sallayarak dolaşabileceğin bir şehir değildir. Boşuna heveslenme Özgür Özel. İzmir'de sana hiç kimse 3 bin sterlin değerinde lüks viskiler hediye etmez, İzmir'den uzak dur. Burada hiç kimse sana atkıların arasına sarıp sarmalayıp 100 bin dolar sıkıştırmaz, İzmir'den uzak dur."

AK Parti Genel Sekreteri İnan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu şehirde hiç kimse gece vakti senin arabanın bagajına 250 bin dolarlık çantalar bırakmaz, İzmir'den uzak dur. Artık yolun sonuna geldiniz. İzmir de bütün Ege Bölgesi de senin o rüşvete ve kirli pazarlıklara dayalı şebekeni kökünden söküp atıyor. Sen AK Parti kadrolarının yüzüne bakabilecek bir siyasetçi değilsin Özgür Özel."

Kaynak: AA