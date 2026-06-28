AK Parti 33. İstişare Toplantısı Sona Erdi

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine, milletin beklentilerine ve partilerinin yol haritasına dair yürüttükleri kapsamlı istişarelerin hayırlı olmasını diledi.

İnan, sosyal medya hesabından, partisinin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantıdaki "14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı." ifadelerini alıntılayan İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış hitaplarıyla 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı tamamladık. Fikirleri ve istişareleriyle kampımıza katkı sunan Kurucular Kurulumuza, Bakanlarımıza, MKYK üyelerimize, milletvekillerimize, kadın ve gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Üç gün boyunca bizi en güzel şekilde misafir eden kıymetli Sakaryalılara ve Sakarya teşkilatımıza şükranlarımı sunuyoruz. Ülkemizin geleceğine, milletimizin beklentilerine ve partimizin yol haritasına dair yürüttüğümüz kapsamlı istişarelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."