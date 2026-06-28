Haberler

AK Parti 33. İstişare Toplantısı Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine, milletin beklentilerine ve partilerinin yol haritasına dair yürüttükleri kapsamlı istişarelerin hayırlı olmasını diledi.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine, milletin beklentilerine ve partilerinin yol haritasına dair yürüttükleri kapsamlı istişarelerin hayırlı olmasını diledi.

İnan, sosyal medya hesabından, partisinin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantıdaki "14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı." ifadelerini alıntılayan İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış hitaplarıyla 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı tamamladık. Fikirleri ve istişareleriyle kampımıza katkı sunan Kurucular Kurulumuza, Bakanlarımıza, MKYK üyelerimize, milletvekillerimize, kadın ve gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Üç gün boyunca bizi en güzel şekilde misafir eden kıymetli Sakaryalılara ve Sakarya teşkilatımıza şükranlarımı sunuyoruz. Ülkemizin geleceğine, milletimizin beklentilerine ve partimizin yol haritasına dair yürüttüğümüz kapsamlı istişarelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde

30 günlük süreç başladı! İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

Gözlerinin yaşına bakmadı! Real Madrid'de tam 7 ayrılık birden
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Osimhen'i çılgına çeviren olay! Aracından inip herkesi azarladı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor

TFF'den Montella için yeni karar!
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

100. Gazi Koşusu'na damga vuran anlar