AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İstanbul'da Temayül Yoklamasına Başkanlık Etti

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, " İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. Genel merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi.

Tespit edilen eğilimlerin partinin karar alma sürecinde yol gösterici olacağını aktaran Şahin, son birkaç seçimdir temayül yoklamalarının elektronik ortamda gerçekleştirildiğine işaret etti.

Şahin, böylece çevreci bir uygulamaya imza atarak hem kağıttan hem de zamandan tasarruf ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz burada oylarını kullanacaklar ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecekler. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz."

Şahin, 31 Mart gecesinin AK Parti ve Cumhur İttifakı için en görkemli seçim zaferine imza atacakları gece olacağını dile getirerek, bu anlamda her kademesiyle çok dikkatli bir süreci, çok disiplinli bir çalışmayı yürüttüklerini kaydetti.

Geçen mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerinde aday adaylığına başvuranların depremin yaralarının sarılması için AFAD'a bağış yaptıklarını hatırlatan Şahin, "Yerel seçimlere müracaat sürecinde de partimize aidat yerine Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere, onların ihtiyaçlarını gidermek üzere ve onlarla dayanışma duygumuzu ifade etmek üzere aday adaylarımızdan AFAD'a bağış aldık ve halen devam etmekte olan belediye meclis üyesi aday adaylarımızdan da bu bağışı almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, sorunsuz bir şekilde devam eden temayül yoklamasının, adayların tespitindeki parametrelerden biri olduğunu ifade etti.

Anketler yapılıp mevcut belediye başkanlarının performanslarının değerlendirildiğini aktaran Şahin, "O şehrin, ilçenin ileri gelenleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Onların da eğilimi oluyor. Bunların hepsi birleştirilerek bir sonuca ulaşılıyor. Bunların hiçbiri başlı başına belirleyici olmadığı için bu sonuçlar Genel Merkezimizin çalışma ekibinde oluyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor." diye konuştu.