AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'e Yapılan Saldırıyı Kınadı
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı sert bir dille kınadı ve bu tür provokasyonların demokrasiyi zedeleyemeyeceğini ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni sonrası yapılan saldırıyla siyaseti provokasyonların, demokrasiyi şiddet olaylarının hedefine oturtmayı amaçlayanların başarılı olamayacağını belirtti. İnan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırıyı en sert şekilde lanetliyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyaseti provokasyonların, demokrasimizi şiddet olaylarının hedefine oturtmayı amaçlayanlar asla başarılı olamayacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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