AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Cemal Öztürk'e Başsağlığı Mesajı

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, hayatını kaybeden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için başsağlığı dileğinde bulundu.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz Cemal Öztürk abimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Partimize ve milletimize yapmış olduğu değerli hizmetler daima hayırla yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet olsun."