AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kilis'te

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, bir dizi ziyaret kapsamında Kilis'e geldi.

Programı çerçevesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis İl Başkanlığını ziyaret eden Yanılmaz, partililerle bir araya geldi. Ziyarette, AK Parti Kilis İl Başkanlığı yönetimi ve teşkilat mensuplarıyla görüşen Yanılmaz, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede yerel yönetim faaliyetleri ve teşkilat çalışmaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Programın ardından Yanılmaz'ın Kilis'teki temaslarının devam edeceği öğrenildi. - KİLİS

