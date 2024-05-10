AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İsrail'i Protesto Etti

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 81 ilde İsrail'i protesto ettiklerini belirterek, "Eş zamanda sivil toplum kuruluşları, teşkilatlarımız, vekillerimiz ve tüm halkımızla birlikte Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde Gazze'de hayatını kaybeden anneler için 81 ilde İsrail protesto edildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamalara işaret ederek, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde otalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si anne" ifadelerini kullandı.

"60 bin hamile kadın risk altında"

Ayşe Keşir, kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadın sayısının ise 2 bini aştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Ne diyordu Gazzeli anne? 'Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü 2'sini İsrail öldürecek, 2'si eve ekmek getirmek için çalışacak, 2'si de ülke için işe yarasın.'"

Keşir, Filistin'de her 5 kadından 4'ünün aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yemek yiyemediğini de ifade etti.

"Ateşkes için bir adım bekliyoruz"

Bir anne olarak İsrail'e seslendiğine dikkati çeken Keşir, "Ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum. 'Vaad edilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz" ifadesini kullandı.

"81 ilde Gazzeli anneler için ayaktayız"

Keşir, "Şu anda 81 ilde aynı bu şekilde eş zamanda sivil toplum kuruluşları, teşkilatlarımız, vekillerimiz ve tüm halkımızla birlikte Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız" dedi.

Eylemde 'Anneler bitmeden bu direniş bitmeyecek' ve 'Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek' sloganları atılarak, 'Kahrolsun İsrail' ve 'Bebek katili Netenyahu' yazılı pankartlar açıldı. - ANKARA