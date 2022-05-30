AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Tokat Havalimanı, sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı" - Haberler

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Tokat Havalimanı, sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı"

TOKAT AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tokat Havaalanı Limanı sözünü verdikleri gibi tamamlandığına işaret ederek, "Açılışında burada değildim, yurt dışındaydım, katılamadım. Fakat arkadaşlar gayet iyi, sorunsuz çalıştığını ifade ettiler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sivas'ın Suşehri ilçesindeki temaslarının ardından Tokat' a geçti. Tokat Valiliği önünde karşılanan Yıldırım, valilik şeref defterini imzaladı. Yeni Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yıldırım, valilik çıkışında açıklamalarda bulundu. Suşehri'nde bir cenazeye katılıktan sonra dönüş yolunda Tokat'a uğradığını ifade eden Yıldırım, "Sayın valimiz bildiğiniz gibi yeni atandı. Kendisini tebrik ettik. Başarılar diliyorum. Aynı zamanda Anayasaya Komisyonu Başkanlığına Yusuf Beyazıt milletvekilimiz atandı. Ona da başarılarının devamını diliyorum. Havaalanı sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı. Açılışında burada değildim, yurt dışındaydım, katılamadım. Fakat arkadaşlar gayet iyi, sorunsuz çalıştığını ifade ettiler. Tokat ülkemizin ipek yolu güzergahı üzerinde çok bereketli, verimli topraklara sahip. Tarihi, kültürel zenginlikler olan çok güzel bir ilimiz. İnsanıyla güzellikleriyle ve kaynaklarıyla ülkemizin değerine değer katıyor. Sayın Valimize de başarılar diliyorum. Buradan da Bağlarbaşı Köyü'ne geçeceğiz. Oraya bir sözümüz vardı. Onları ziyaret edeceğiz" dedi.

Vatandaşların ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ziyaret bulunacakları köye hareket etti.