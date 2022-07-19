Binali Yıldırım: "(Terörle mücadele) Recep Tayyip Erdoğan ile beraber bölgenin huzur bölgesi olması için var gücümüzle çalışıyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "20 yıldır rekordan rekora getirdiğimiz ülkemizi, bütün zorlukları aşarak inşallah 2023'e de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına da aynı başarıyla taşımayı hedefliyoruz, buna kararlıyız." dedi.

Yıldırım, AK Parti Milas İlçe Teşkilatı'nın Atapark Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, yolları böldüklerini ancak hayatları birleştirdiklerini ifade etti.

Ülkeyi kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birbiriyle yakınlaştırdıklarını ama bir şeye çok dikkat ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Dedik ki 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Onun için de 20 yıldır bölücü PKK, FETÖ, DAEŞ ve her türlü terör örgütüne karşı sizlerin desteğiyle amansız bir mücadele veriyoruz." dedi.

Yıldırım, dün Çatak'ta terörle mücadelede şehit olan askere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ömür diledi.

Türkiye'nin asırlar boyunca zor bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Yıldırım, etrafında hep sorunlar olduğunu, son 100 yılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıyla, Osmanlı'nın küllerinden yeniden bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu ifade etti.

Bağımsızlığın ancak kaybedildiğinde anlaşılan bir şey olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Rabbim bizim bağımsızlığımızı daim eylesin. Dünyada esaret altına girmeyen tek bir ulus var, tek bir millet var o da Türk milletidir. Tarih boyunca hiçbir ulusun idaresi altına girmediği gibi kimseyi de sömürge yapmamıştır. İşte böylesine gurur duyacak bir tarihimiz, bir geçmişimiz var. Bu coğrafya asırlardır bizim kaderimiz." dedi.

Yıldırım, "Türkiye'de 85 milyon vatan evladını bir yapmak, iri yapmak, diri yapmak, kardeş yapmak, ay yıldızlı bayrağın altında ilelebet bağımsız yaşatmak hepimizin boynunun borcudur." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin sadece yurt içinde yürütülmediğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelemizi ülkemizle ilgili hesabı olan her türlü dış mihraklara karşı amansız bir şekilde veriyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber bölgenin huzur bölgesi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için terörü sınırlarımız dışında hapsetmek amacıyla 'Fırat Kalkanı', 'Zeytin Dalı' ve 'Barış Pınarı' gibi operasyonları yaparak Suriye sınırımızın güneyinde bir barış şeridi oluşturduk. Dedik ki teröristler bu bölgenin içine giremez, vatandaşlarımıza zarar veremez. Elhamdülillah bugün, sadece 780 bin kilometrekare vatan toprağımızda değil, 492 bin kilometrekare mavi vatanımızda da hür ve bağımsız olarak yaşıyor, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Türkiye bölgede herkesin itirazsız, mutabakatla güvendiği tek ülkedir."

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşa değinen Yıldırım, "Ukrayna Savaşı'nda Batı dünyasının nasıl iki yüzlü davrandığını hep gördük. Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslarda kardeşlerimiz mücadele ederken ortada gözükmeyenlerin şimdi nerede yer aldıklarını hep gördük. Ama biz bunların böyle olduklarını zaten biliyoruz. Onun için Rusya-Ukrayna savaşında tek güvenilir ülke Türkiye'dir, tek güvenilir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin de Türkiye'de yapıldığını, her iki ülkenin heyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) güvenli tahıl koridorunu da Türkiye'nin açmasını istediğini anımsatan Yıldırım, "Bu Türkiye'ye ve Türk milletine olan güvenin bir ifadesidir." diye konuştu.

Geçen 20 yıl içerisinde ülkeyi bir baştan bir başa imal etmekle kalmayıp ulaşımda, iletişimde, sağlıkta, eğitimde, sanayide ve ticarette ülkeyi rekordan rekora taşıdıklarını belirten Yıldırım, bu süre içerisinde vesayete ve darbelere karşı da milletle birlikte dimdik durduklarına vurgu yaptı.

"O gece halkın ve hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir"

Teröre karşı büyük mücadelenin 15 Temmuz gecesi olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi bu milletin asil evlatları 7'den 70'e kadını ve erkeğiyle liderinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurdunuz, alçaklara geçit vermediniz. Altıncı seneidevriyesini idrak ettiğimiz 15 Temmuz'da kaybettiğimiz bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. O gece halkın ve hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir, ikinci istiklal mücadelesi başarıyla tamamlanmış ve bu ülkenin Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkan, seçilmiş hükümetini, o dönemin Başbakanını ortadan kaldırmaya çalışanlar bir kez daha bu aziz milletin karşısında çaresiz bir şekilde bozguna uğramış, şimdi de yargı önünde, Türk adaleti önünde hesap vermektedir. Bu ülkeye ayar vermeye kalkanların bir sefer değil 10 sefer düşünmesi lazım. Türkiye vatanını, toprağını, milletini seven bu aziz milletle her türlü zorluğun üstesinden gelecektir. 20 yıldır rekordan rekora getirdiğimiz ülkemizi, bütün zorlukları aşarak inşallah 2023'e de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına da aynı başarıyla taşımayı hedefliyoruz, buna kararlıyız, bunu birlikte başaracağız."

Yıldırım, muhalefetin "Biz iktidara gelirsek AK Parti'nin yaptıklarının üzerine şunları da yapacağız" demesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Böyle dedikleri zaman bir şey ifade eder. Bu güne kadar muhalefet ekibinden, AK Parti'nin yaptıklarının üzerine, bölünmüş yolların, şehir hastanelerinin, okulların, fabrikaların, ticaretin üzerine ne koyacaklarına dair bir şey duydunuz mu? Bir vaatte bulunduklarına şahit oldunuz mu? Mesela AK Parti bütün Muğla'ya 65 kilometre bölünmüş yol üzerine 365 kilometre yeni bölünmüş yol yaptı ve böylece bölünmüş yol miktarını 450 kilometreye yaklaştırdı. Şunu dediler mi '300 kilometre biz Muğla'ya yeni bölünmüş yol yapacağız, otoyol yapacağız, havayolunu halkın yolu yapacağız', '210 milyon yolcuya ulaşmış havayolunda biz de 310 milyona çıkaracağız' bunu duyduk mu? 225 milyara çıkmış ticaretimizi, ihracatımızı '400 milyara çıkaracağız' dediklerine şahit oldunuz mu? Ne diyorlar dedikleri bir şey var, Recep Tayyip Erdoğan insin de ne olursa olsun. Peki Recep Tayyip Erdoğan inecek de ne olacak? Onu sorduğunuz zaman ne diyorlar? 'Valla onu bize söylemediler, bizim görevimiz bu kadar. İndirirsek bizim görevimiz tamamlanıyor.' Ama biz bu oyunu daha önce de gördük."

Türkiye'nin toprağına, bağımsızlığına yan gözle bakanlara en güzel cevabı yine yüce milletin vereceğini vurgulayan Yıldırım, "Bazı zorluklarımız olabilir ama emin olun ki bu sorunların çözümü de yine AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan geçiyor. 20 yıldır girdiğimiz her seçimde, siz milletimizin desteğiyle elhamdülillah alnımızın akıyla çıktık, gireceğimiz 16'ıncı seçimde de yine sizin siz asil milletimizin desteğiyle evelallah sizi mahcup etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Muğla Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katıyor"

Muğla'nın Türkiye'nin turizm cenneti ve sebze meyve merkezi olduğunu anımsatan Yıldırım, şehrin her türlü üretimiyle, çalışmalarıyla, ülkemizin zenginliğine zenginlik katan müstesna kentlerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Muğla'da son 20 yılda sadece ulaştırma alanında yapılan yatırımların tutarının 12,5 milyar lira olduğunu aktaran Yıldırım, "Devam eden yol projelerinin tutarı da 6 milyar lira. Şu anda devam eden yol projeleri Söke-Milas yolu, Söke-Milas ayrımı, Labranda-Karpuzlu yolu. Tarihi Sarıçay Köprüsünün ihya edilmesi, restorasyonu. Boğaziçi Balıkçı Barınağı. Tamamlanan Marinalar, Ören, Turgutreis Güllük Limanı." diye konuştu.

"Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bu günlere geldik"

Bakanlığı döneminde, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in de Güllük Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Yıldırım, o dönem kendisiyle bölgede yapımı planlanan limana ilişkin anısını da paylaştı.

Güllük'te yaşayan vatandaşların talebine kulak vererek limanı şehrin dışına bir yere taşıdıklarını aktaran Yıldırım, "Şimdi orada çalışıyor çok güzel de ihracat yapılıyor. Bizim işimiz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bu günlere gelen iktidarız. Türkiye genelinde 26 havalimanımız vardı şimdi 58 havalimanımız var. Avrupa'da deniz üzerine kurulan hiçbir havalimanı yok bizim iki tane var. Rize-Artvin ve Ordu-Giresun Havalimanı. Birden fazla havalimanı olan nadir şehirlerimizden birisi de Muğla'dır. Hem Milas, hem de Dalaman Havalimanının ikisini de yeniledik ve kapasitelerini artırdık. Bu havalimanları bugün turizme en güzel şekilde hizmet ediyor. Prensibimiz belli, insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin. Osmanlı bu prensiple kuruldu. Osmanlıyı kuran irade üç kıtada 20 bin kilometre kare topraklarda bağımsız olarak 600 yıldan fazla hükümdarlık sürdü. Osmanlı'dan aldığımız bayrağı evlatlarımıza, torunlarımıza sağ salim teslim etmek hepimizin boynunun borcudur." şeklinde konuştu.

Millete hizmet için siyasetin teferruat olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Ben İzmir Milletvekiliyim. İzmir'de de biliyorsunuz belediyemiz CHP'de. Ama biz İzmir'e hizmet yaparken, ilçelerine hizmet yaparken asla ve asla hangi partiden olduğuna bakmadık, dedik ki 'hizmet millet için, insanımız için. Onun için parti rozetine bakmadan, siyaset yapmadan hizmetleri yapa yapa bu günlere geldik. Elhamdülillah." dedi.

Mitinge, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti Sivas Milletvekilleri Semiha Ekinci ve Habib Soluk, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, AK Parti'li belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Konuşma sonunda sahnede kurdele kesilerek AK Parti ilçe binasının açılışı gerçekleştirildi.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra, Ören Mahallesi'ndeki Yat İmalat Bakım Onarım Çekek Toplu İş Yeri Kooperatifinde incelemelerde bulundu, faaliyetler hakkında bilgi aldı.