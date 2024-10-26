AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Sincan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırının hemen arkasından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde inlerine girilerek, o saklandıkları yerler başlarına yıkılarak cevap verilmiştir ve verilmektedir." dedi.

Ala, Sinan Şamil San Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Sincan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Ala, "Bütün dünya teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi biliyor. Bu saldırının hemen arkasından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde inlerine girilerek, o saklandıkları yerler başlarına yıkılarak cevap verilmiştir ve verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Terörün sadece Türkiye'de değil bütün bölgede istikrarı zedelemeye çalıştığını vurgulayan Ala, "Biz büyük bir devletin, Osmanlı'nın mirasçısı olarak bu meseleleri nasıl çözeceğimize dair çok ciddi bir tecrübeye sahibiz." diye konuştu.

Türkiye'nin yanı başında meydana gelen hadiselere hep birlikte şahit olduklarını belirten Ala, "Şu an sıcaklığını yüreğimize hissettiğimiz, her gün başka bir haberle yanıp tutuştuğumuz Gazze'de, Filistin'de olan bitenler bütün dünyanın gözleri önünde cereyan ediyor. Bir yıldan fazladır Gazze'de insanlık bombalanıyor. İnsanlık değerleri, insanlığın vicdanı terör yöntemlerini kullanan Netenyahu hükümeti tarafından yok ediliyor. Dış güçler bunun arkasında durarak Netenyahu'nun terörist yöntemlerini destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir devletin örgüt gibi davranmaması gerektiğini dile getiren Ala, İsrail'in okul, hastane, sivil yerleşim yeri, çocuk, kadın ve sivilleri bombaladığını belirtti.

Millet olarak Filistin'de yaşanan haydutluğun karşısında olduklarını vurgulayan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinden aldığı destekle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda liderlerin gözünün içine bakarak Gazze'de yaşananları yüksek sesle dile getirdiğini hatırlattı.

Bölgede yaşanan gelişmelere bakarak milletçe daha fazla kenetlenmek gerektiğinin altını çizen Ala, "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Güçlü bir Türkiye'ye sadece Türkiye'nin değil, Gazze'nin de Filistin'in de Lübnan'ın da Suriye'nin de Irak'ın da Kosova'nın da Bosna'nın da Karabağ'ın da ihtiyacı var. Onun için fiziki sınırlarımızı biliyoruz ama sorumluluk sınırlarımız çok geniş. Sorumluluk sınırlarımızı hiç unutmamalıyız." diye konuştu.

Ala, kongrede seçilecek ve görev alacak partililere başarılar diledi.

Kongrede, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da birer konuşma yaptı.