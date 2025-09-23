AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fox News'teki röportajına ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık suçunu dünyanın önde gelen haber platformlarından biri olan Fox News aracılığıyla bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşımış, küresel vicdana ve insanlığa yönelik güçlü bir çağrıda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li yayın kuruluşlarından Fox News'e verdiği röportaja ilişkin açıklama yaptı.

Efkan Ala, açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık suçunu dünyanın önde gelen haber platformlarından biri olan Fox News aracılığıyla bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşımış, küresel vicdana ve insanlığa yönelik güçlü bir çağrıda bulunmuştur." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de yaşananların bir savaş değil, sistematik bir soykırım olduğunu açıkça dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu vahşete sessiz kalanlara ve özellikle de bu sürecin baş sorumlusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dünya kamuoyu önünde net bir mesaj verdiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Buna karşın geçtiğimiz gün ülkemizdeki bir medya kuruluşunun, bu ilkeli duruşu gölgelemeye ve lekelemeye çalışan, çarpık bir zihniyetle seviyesiz, çirkin ve ahlaksızca kurgulanmış karşılaştırmalar yapması açıkça ülkemize yönelik bir itibar suikasti denemesidir. Kimin kiminle kıyaslandığını görmek için bile vicdan sahibi olmak yeterlidir. Ama öyle anlaşılıyor ki bazı odakların derdi ne insanlıkla ne de gazetecilikledir. Sözde medya maskesiyle nefret kusan bu zihniyet, her fırsatta Türkiye'nin itibarını hedef almayı alışkanlık haline getirmiştir. Zihinlerindeki kin ve nefretle yıllardır Türkiye'nin kazanımlarına saldırmayı meslek edinmiş bu çarpık anlayış, artık teşhir olmuştur. Bu millet, kendi iradesine ve liderine yöneltilen bu çirkin dili asla affetmez. Hakikati eğip büken, kirli planlarla ülkesini hedef alan kim varsa, er ya da geç bu milletin vicdanında mahkum olacaktır."