AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "28 Şubat" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "28 Şubat'ı özlemle ananlar istedikleri kadar eski günleri arasınlar; Türkiye, özgürlükleri kısıtlayan değil, özgürlükleri genişleten bir anlayışla yoluna devam ediyor.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " 28 Şubat'ı özlemle ananlar istedikleri kadar eski günleri arasınlar; Türkiye, özgürlükleri kısıtlayan değil, özgürlükleri genişleten bir anlayışla yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecinin, milletin iradesine pranga vurmayı hedefleyen vesayet odaklarının en acımasız dönemlerinden biri olduğunu belirtti.

O dönemde, "Bin yıl sürecek" denilen zulüm düzeninin, sadece siyaseti değil, sokakta yaşayan insanın inancını, kıyafetini, vicdanını da hedef aldığını dile getiren Ala, şunları kaydetti:

"İşte tam da bu karanlık tablonun ortasında, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun ardında yürüyen milyonlar dimdik ayakta durdu. Haksızlığa boyun eğilmedi, milletin iradesi vesayete teslim edilmedi. ve o dirayetli duruş sayesinde, 28 Şubat'ın karanlık gölgesi 2010 yılında tarihin çöplüğüne gömüldü. Bin yıl sürecek denilen zulmü on yılda yıkan irade, işte budur. Din ve vicdan özgürlüğünün önündeki tüm engeller teker teker kaldırıldı. Çünkü bu millet, kendisine zincir vuranlara değil, zincirleri kıranlara inandı."

28 Şubat'ı özlemle ananlar istedikleri kadar eski günleri arasınlar; Türkiye, özgürlükleri kısıtlayan değil, özgürlükleri genişleten bir anlayışla yoluna devam ediyor. Ne mutlu ki bugün, gençlerimiz özgürce okullarına gidiyor, kadınlarımız başı dik bir şekilde iş hayatında yer alıyor, inancını yaşamak isteyen hiç kimsenin önünde bir engel bulunmuyor. Çünkü bu topraklarda artık, milletin iradesi hüküm sürüyor."

