AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da "Muhtarlık Yönetişim ve Etkileşim Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Başından beri söylüyoruz: Filistin'de Filistinlilerin bir devleti olacak ve Filistinliler kendi devletlerini yönetecekler. Bunun başka da çaresi olmaz." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Muhtarlık Yönetişim ve Etkileşim Toplantısı"nda Osmangazi ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Ala, bu tür toplantıların sık sık düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ala, millet için daha çok çalışılması gerektiğini belirterek, babasının da muhtarlık yaptığını ve bu mesleği iyi bildiğini ifade etti.

Daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye arzusunda olduklarını dile getiren Ala, "Buna sadece bizim ve bölgemizin değil dünyanın ihtiyacı var yani unutulmuş olan, bizim mazimizde ihtişamıyla, görkemiyle, hayırla yad ettiğimiz, gurur duyduğumuz o merhamet medeniyetiyle tekrar dünyanın buluşmaya ihtiyacı var. Onu ancak biz yapabiliriz. İşte dün Cumhurbaşkanımız Almanya'da, Avrupa'nın göbeğinde hissiyatımızı dile getirdi." diye konuştu.

Efkan Ala, Türk milletinin merhametli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını yeni kurtardı Karabağ'da. Peki bir zulüm emaresi gördünüz mü? Zulmedenlere bile zulmetmiyor bizim insanımız. Peki Kıbrıs'ta bizim insanımıza zulmettiler. Oraya biz çıkarma yaptık değil mi? O harekatın sonunda zulme dair bir emare dünya gördü mü? Görmedi. Peki, ondan önce küvetlerde katledilmiş bizim insanımızın fotoğrafları bütün dünyada var mıydı? Vardı. O Rum çeteleri tarafından. Peki bizim ordumuz oraya gitti de bir tane zulüm emaresi gördünüz mü? Dünya gördü mü? Görmedi. Onun için bizim uygarlığımızda zulmedene bile zulüm etmeyen ama hakkını da hiç yerde bırakmayan, hakkı yerden tutup kaldıran anlayışa dünyanın da gerçekten ihtiyacı var. O bakımdan biz daha fazla güçlü olmak, daha fazla güçlü olmak için de daha çok birlikte çalışmak zorundayız."

"İnsanlığın onuru bombalanırken kendine 'güçlü' diyen ülkelerden ses çıkmıyor"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Ala, "Bir devlet hastane, okul, ambulans konvoyu bombalayabilir mi? Yani bizim uygarlığımızın, inancımızın, kültürümüzün bunu anlaması mümkün değil. Biz bunlara yüksek sesle itiraz ediyoruz. İnşallah çok daha fazlasını yapma imkanı bulacağız. Bu çalışmalarla dünyanın gerçekten bizim uygarlığımızın, medeniyetimizin anlayışına ihtiyacı var. Orada İsrail kendi geleceğini bombalıyor. Orada o çocukların cesedi değil sadece, orada insanlık enkaz altında. Orada insanlığın vicdanı enkaz altında. İnsanlığın onuru bombalanıyor ve kendine 'güçlü' diyen ülkelerden de ses çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Ala, gücün medeniyetten ve merhametten habersiz olanların elinde zulüm ürettiğine dikkati çekerek, "Her yerde de bu adaletsizliği, ahlaksızlığı, barbarlığı, vandalizmi, dünyanın gözü önünde Filistinli kardeşlerimize yapılanları ifşa edeceğiz. Anlatacağız ve dünyayı buna karşı 'Dur' çağrımızı hep yineleyeceğiz. Burada İslam dünyası da her taraf, herkes büyük sorumluluk içerisinde. Herkes gerçekten elinden geleni yapmalı. Böyle bir rezalet olabilir mi? Dünyanın birçok yerinde de insanların vicdanı kabardı ve gösteriler yapıyorlar." dedi.

İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Başından beri söylüyoruz: Filistin'de Filistinlilerin bir devleti olacak ve Filistinliler kendi devletlerini yönetecekler. Bunun başka da çaresi olmaz. 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe' anlayışından geliyoruz. Biliyoruz onu. Devlet dediğiniz mekanizma da zulüm değil adalet ürettiği sürece ayakta durur. Onun için İsrail, devlet gibi davranmalı. Davranmıyor. Bir devlet, çete gibi davranabilir mi? 'Bombalayayım hastaneyi, altında kim varsa efendim yok olsun.' Buna devlet mi denir? Böyle şey olur mu? Onun için bunları biz uluslararası platformlarda da yüksek sesle dile getiriyoruz. Oralarda bir inisiyatif alınsın diye çabalıyoruz. Peki biz bir araya gelince bunları niye üstüne basa basa hatırlatıyoruz? Asla da unutmamalıyız. Srebrenitsa'da olanları unutmamalıyız. Filistin'de olanları unutmamalıyız ki onlara 'Dur' diyecek daha fazla gücü, daha fazla inisiyatifi çalışarak elde edelim. Sadece bizim misyonumuz, bizim ihtiyaçlarımızı karşılamakla ilgili değil. Bizim fiziki coğrafyamızın dışında, gönül coğrafyamızda yaşayan insanların da dönüp baktığı yer Türkiye."

Ala, Türkiye'nin güçlü olması için daha çok çalışacaklarını belirterek, "Başarmak bizim için bir seçenek değil bir zorunluluktur. Hedefimiz de dünyanın en kalkınmış, gelişmiş, en güçlü 10 ülkesi arasına en hızlı bir biçimde girmek. Tabii biz şimdi önümüzde de seçimlere gidiyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın yerel yönetimlerde de işbirliği içinde aynı anlayışla yola devam edeceğini dile getiren Ala, "Daha önce masalar vardı, dağıldı, toplandı. Şimdi değişim olacaktı. Hançerler elden ele dolaşıyor. İhanetler kol geziyor yani bunlar bizim uğraşacağımız işler değil. Bunlar da işin diğer tarafı. Tabii ki çok partili siyasi hayat, demokrasi bizim en önemli varlığımızdır yani sandık, bizim en önemli kaynağımızdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Osmangazi ilçesindeki muhtarlar katıldı.

Öte yandan Ala, Nilüfer ilçesindeki muhtarlarla da bir araya gelecek.