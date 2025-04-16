AK Parti Genel Başkan Yardımcısına Hayırlı Olsun Ziyareti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir tarafından hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyarette teşkilat çalışmaları üzerine istişare ve değerlendirmelerde bulunulurken, samimi ev sahipliği için Büyükgümüş'e teşekkür edildi. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'e başarılı çalışmalar dilekleri iletildi.

Öte yandan, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Rize ve Artvin İl Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurdu.

Bayırcı, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yapacağımız çalışmaların ülkemiz, milletimiz ve AK Parti'miz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA