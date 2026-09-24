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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, vefatının 112. yılında İsmail Gaspıralı'yı andı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk dünyasında "Dilde, fikirde, işte birlik" fikrinin öncüsü İsmail Gaspıralı'yı vefatının 112. yılında andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk dünyasında "Dilde, fikirde, işte birlik" fikrinin öncüsü İsmail Gaspıralı'yı vefatının 112. yılında andı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk dünyasının birlik ve uyanışı için yaktığı meşaleyle bugün de yolumuzu aydınlatan İsmail Gaspıralı Bey'i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" anlayışının, kıtaları aşan gönül coğrafyasının en çağdaş yol göstericilerinden biri olduğunu kaydeden Zorlu, "İşte bugün 8 devletimizi aynı çatı altında buluşturan Türk Devletleri Teşkilatı, bu idealin 21. yüzyılda tecessüm etmiş halidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde temelleri güçlendirmeye, tuğlaları yükseltmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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