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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu sürgüne gönderilmelerinin 82. yılında Ahıska Türklerini andı

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- "Aradan geçen 82 yıla rağmen dinmeyen bu acıyı unutmamak, unutturmamak ve Ahıska Türklerinin haklı mücadelesine sahip çıkmak hepimizin tarihi ve vicdani sorumluluğudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Aradan geçen 82 yıla rağmen dinmeyen bu acıyı unutmamak, unutturmamak ve Ahıska Türklerinin haklı mücadelesine sahip çıkmak hepimizin tarihi ve vicdani sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Zorlu, sosyal medya hesabından, Türklerin Ahıska'dan sürgün edilişinin 82. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te maruz kaldığı sürgünün, tarihte ve hafızalarda silinmez bir yara olarak yaşamaya devam ettiğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 82 yıla rağmen dinmeyen bu acıyı unutmamak, unutturmamak ve Ahıska Türklerinin haklı mücadelesine sahip çıkmak hepimizin tarihi ve vicdani sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ahıskalı kardeşlerini hiçbir zaman 'göçmen' ya da 'misafir' olarak görmedi. Onlar bu vatanın öz evlatları, burası onların baba ocağıdır. Bunu sadece lafla değil, yaptığımız işlerle gösterdik. Bugün dünyada 9 farklı ülkede yaşayan yüz binlerce Ahıska Türkü kardeşimizin en güvenli limanı ana vatan Türkiye'dir. Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgünü unutmadık, unutmayacağız."

Kaynak: AA
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