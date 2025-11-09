Kürşad Zorlu: Selanik Atatürk Evi Açılışı Milletin Yeniden Doğuşunun İlk Adımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Selanik Atatürk Evi'nin açılışını büyük bir gurur ve heyecanla gerçekleştirdik. Bu ev, şüphesiz bir milletin yeniden doğuşuna giden yolun başladığı yerdir. Ecdadımızın aziz hatırasına bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığın paylaşımda şunları kaydetti:

"Selanik Atatürk Evi'nin açılışını büyük bir gurur ve heyecanla gerçekleştirdik. Bu ev, şüphesiz bir milletin yeniden doğuşuna giden yolun başladığı yerdir. Ecdadımızın aziz hatırasına bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ahirete irtihalinin 87. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bir kez daha bu tarihi açılışta başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum."