Haberler

Kürşad Zorlu: Selanik Atatürk Evi Açılışı Milletin Yeniden Doğuşunun İlk Adımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Selanik Atatürk Evi'nin açılışında Türkiye'nin yeniden doğuşuna giden yolun başladığını vurguladı. Zorlu, açılışta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, ecdadın hatırasına sahip çıkacaklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Selanik Atatürk Evi'nin açılışını büyük bir gurur ve heyecanla gerçekleştirdik. Bu ev, şüphesiz bir milletin yeniden doğuşuna giden yolun başladığı yerdir. Ecdadımızın aziz hatırasına bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığın paylaşımda şunları kaydetti:

"Selanik Atatürk Evi'nin açılışını büyük bir gurur ve heyecanla gerçekleştirdik. Bu ev, şüphesiz bir milletin yeniden doğuşuna giden yolun başladığı yerdir. Ecdadımızın aziz hatırasına bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ahirete irtihalinin 87. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bir kez daha bu tarihi açılışta başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.