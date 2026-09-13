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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türkçenin Suriye'de seçmeli ders olmasına ilişkin paylaşım:

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- "Türkçe seçmeli ders olarak uygulamadaki mevcut haliyle kullanılmaya devam edecek ve önümüzdeki süreçte yeni bir düzenleme olması halinde kurumlarımız arasındaki istişarelerle çözüme kavuşturulacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Suriye'de Türkçenin seçmeli ders olarak kullanılmaya devam edeceğini ve yeni bir düzenleme olması halinde, kurumlar arasındaki istişarelerle çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

Zorlu, NSosyal hesabından Türkçenin Suriye'deki müfredatta seçmeli ders statüsünde bulunmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir süredir kamuoyunda Suriye'de Türkçenin seçmeli ders olarak kullanımı konusunda çeşitli haberler ve değerlendirmeler yapıldığını belirten Zorlu, söz konusu tartışmaların kamuoyuna yansıdığı andan itibaren ilgili kurumlarca koordinasyon halinde konunun yakından takip edildiğini ifade etti.

Zorlu, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları kapsamında Türkçenin seçmeli dil olarak kullanımı konusunda bir engel bulunmadığının Suriye makamlarınca açıklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna göre, Türkçe seçmeli ders olarak uygulamadaki mevcut haliyle kullanılmaya devam edecek ve önümüzdeki süreçte yeni bir düzenleme olması halinde kurumlarımız arasındaki istişarelerle çözüme kavuşturulacaktır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Suriye'nin tüm bileşenleriyle barış, huzur ve refah temelinde geleceğe taşınmasına yönelik kararlı irademiz devam edecektir."

Kaynak: AA
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