AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Batı Trakya müftü tutumunu kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin, "Yunanistan hükümetinin Lozan Barış Antlaşması ve ilgili uluslararası anlaşmaları göz ardı ederek, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve din alanındaki özel haklarını ihlal eden uygulamalarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Zorlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistan hükümetinin Lozan Barış Antlaşması ve ilgili uluslararası anlaşmaları göz ardı ederek, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve din alanındaki özel haklarını ihlal eden uygulamalarını şiddetle kınıyoruz. Bunlardan biri de uluslararası anlaşmalarca teminat altına alınan müftü seçme hakkına karşı Yunanistan'ın dayatmacı ve hukuk dışı tutumudur. Yunanistan'ın yetkili makamlarına bu tutumu terk etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Soydaşlarımızın haklarının sonuna kadar takipçisi ve savunucusuyuz."

Kaynak: AA