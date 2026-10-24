Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Batı Trakya müftü tutumunu kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Yunanistan'ın Lozan ve uluslararası anlaşmaları göz ardı ederek Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve din haklarını ihlal etmesini şiddetle kınadı. Zorlu, müftü seçme hakkına yönelik dayatmacı tutumun terk edilmesini istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin, "Yunanistan hükümetinin Lozan Barış Antlaşması ve ilgili uluslararası anlaşmaları göz ardı ederek, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve din alanındaki özel haklarını ihlal eden uygulamalarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Zorlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yunanistan hükümetinin Lozan Barış Antlaşması ve ilgili uluslararası anlaşmaları göz ardı ederek, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve din alanındaki özel haklarını ihlal eden uygulamalarını şiddetle kınıyoruz. Bunlardan biri de uluslararası anlaşmalarca teminat altına alınan müftü seçme hakkına karşı Yunanistan'ın dayatmacı ve hukuk dışı tutumudur. Yunanistan'ın yetkili makamlarına bu tutumu terk etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Soydaşlarımızın haklarının sonuna kadar takipçisi ve savunucusuyuz."

Kaynak: AA
GTA 6'daki sanal ilişki tartışma yarattı! Oyunda flört etmek aldatma sayılır mı? İngilizlerin yüzde 6'sı 'evet' dedi

Sevgiliniz oyunda flört ederse aldatma mı? Anketten çıkan sonuç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti! Komşusunu yüzünden bıçakladı

Sebebi pes dedirtti! Kedi tüyü yüzünden komşusunu bıçakladı
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı

Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü! Yaralılar var
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Bundan sonra yokum
Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi

Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler

Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler