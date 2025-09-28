AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gazze'de yaşanan soykırımlara ilişkin, "O katliam, soykırım ve o cinayet var ya, insanlık tarihinin yüz karası, o soykırımların bir gün gelecek hesabı sorulacak . Bu hesabı da bu millet soracak." dedi.

Zeybekci, partisince EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Ak Parti'nin bugüne kadar birçok alanda hizmet destanları yazdığını, yazmaya da devam edeceğini söyledi.

Ak Parti olarak sahada olmaya hem haklarının hem de yüzlerinin olduğunu anlatan Zeybekci, "Birileri neredeydi? Silivri Hapishanesi'nin kapısında bekliyorlardı. Birbirlerini mahkemeye vermekle meşgullerdi. Birbirlerine dava etmek, birbirlerini ihbar etmekle meşgullerdi. Biz AK Parti olarak geçmişimizle gurur duyarak bugünü çok çalışarak yarının hayalleri içinde koşturarak bu yılları geçirdik." dedi.

Zeybekci, şu anda CHP'nin kongreleriyle ilgili açılmış olan davaların tamamının ihbarcısının CHP'liler olduğunu dikkati çekerek, "Belgelerini verenler CHP'liler, şikayetçi CHP'li, dava açan CHP'li. Bize bağırıyorlar. ya bizim ne alakamız var? Geçen hafta Özgür Özel'in birilerinin maşası olan İmamoğlu'nun son gömme, cenaze töreni vardı. Özgür Özel, İmamoğlu'nu gömdü. Asıl niyeti o zaten. Patronu İmamoğlu. O genel başkan falan değildir. İmamoğlu'nun da patronunun kim olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. Nerelerden sahip çıkıldığını, nerelerden arkasında olunduğunu." diye konuştu.

Kıyamete kadar Türkiye'yi kimsenin yıkmayacağını ve bu al bayrağın dalgalanmaya, ezanların söylenmeye devam edeceğini ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim birinci partimiz devletimizdir, milletimizdir, bayrağımızdır, vatanımızdır ve dinimizdir. Birinci partimiz odur. Türkiye'nin bir sahibi var. Bu ülkenin, bu coğrafyanın, kültür coğrafyasının bu ümmetin sahibi var. O sahibi de Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir. Onun önüne itibarını, onu dünyada yakmaya çalıştığı coğrafyamızda yapmaya çalıştıklarını anlatmama gerek yok. "

Zeybekci, bugün Gazze'de ve Filistin'de katliamların yaşandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O katliam, soykırım ve o cinayet var ya, insanlık tarihinin yüz karası, o soykırımların bir gün gelecek hesabı sorulacak. Bu hesabı da bu millet soracak. Başkalarının yapacağı hiçbir şey yok. Onun için zaten bu coğrafyanın direği Türkiye'dir. Onun için zaten bu coğrafyada Türkiye hedeftedir. İnşallah o hedefleri de onların belası olacak. Bir gün gelecek o coğrafyada bunun hesabı tek tek sorulacak. Ama o güne kadar biz güçlü olmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun eğer tek bayraktan, tek milletten, tek devletten, tek vatandan bu vatanın bölünmezliğinden karnı ağrımıyorsa Allah'ın izniyle bu milleti kimse tutamayacaktır. "

Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.