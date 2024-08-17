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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçileri uğurladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı. Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için çaba harcadıklarını söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tatil sonrası yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçileri uğurladı.

Sırakaya, Edirne'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Buradan Kapıkule Sınır Kapısı'na geçen Sırakaya, Vali Yunus Sezer ile görüştü.

Sırakaya, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için çaba harcadıklarını söyledi.

Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarından geçen yıl 7 milyondan fazla yolcunun geçtiğini belirten Sırakaya, "Bu yıl ise sadece 22 Haziran ile 15 Ağustos arasına baktığınız zaman 509 bin araç ve yaklaşık 2 milyon 71 bin insanımız bu 5 sınır kapısından geçmiş durumda." dedi.

Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türklerin gelişlerinin her yıl çok yoğun bir oranda arttığını dile getirdi.

Kapıkule'den dün 5 bin 400, Hamzabeyli'den ise 3 bin 800'den fazla aracın çıkış yaptığını anlatan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bu sayıyı topladığınızda esasında 56 bin insanın çıkış yaptığını görüyoruz. Edirne Valiliğimize, gümrük memurlarımıza, bu anlamda çalışma gösteren, fedakarlık gösteren her bir çalışana yürekten teşekkür etmek istiyorum.

AK Parti olarak sadece belirli dönemle değil her dönemde olduğu gibi yine burada standımız var. Vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Her zaman milletle iç içe, milletin derdine çözüm bulma gayreti içerisindeyiz. Sadece günübirlik o gün basınla bir araya gelen bir anlayışı temsil etmiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını kendimize dert ediniyoruz ve bunlara çözüm üretme gayreti içindeyiz."

Sırakaya, son dönemde Avrupa'da ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslam düşmanlığının arttığına da değindi.

Avrupa'da popülist siyasi partilerin ayrımcı söylemler kullandığını ifade eden Sırakaya, "Yine ülkemize baktığımız zaman yurt dışındaki millet varlığımızın Türkiye'deki siyasi tercihleri üzerinden bu insanları bir düşmanlaştırma profilinin varlığını gözlemleme imkanımız var. Bu anlayışı şiddetle reddediyoruz." dedi.

Sırakaya, yurt dışında yaşayan her vatandaşın Türkiye'nin asli unsuru olduğunu, AK Parti'nin bu anlayış içinde hizmetlerini şekillendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra Sırakaya ve beraberindekiler, sınır kapısında çıkış için bekleyen gurbetçilere iyi yolculuklar diledi, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

Sırakaya, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) standını da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, MKYK Üyesi ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve partililer yer aldı.

Kaynak: AA / Politika

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