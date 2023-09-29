AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Kırşehir'de Geleneksel Bulgur Festivali'ne katıldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesince düzenlenen 5. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katıldı.

Yozgat'ta il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katılan Yılmaz daha sonra Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine geçti.

Çiçekdağı Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katılan Yılmaz, konuşmasında, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'na teşekkür etti.

Yılmaz, Kırşehir ve Yozgat'ta belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini ve yaptıkları hizmetleri heyecanla anlattıklarını ifade ederek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da başlattığı o efsanevi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' söylemiyle kendini bulan belediyecilik anlayışını dalga dalga ülkemizin tüm insanına, beldelerine, ilçelerine ve illerine yaydılar. Allah'ın izniyle 31 Mart 2024 seçimlerinde de bu başarılarının sonuçlarını ve bereketini alacaklar. Allah'tan bu festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, konuşmanın ardından Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ile tokmakla soku taşında (dibek) bulgur dövdü.