Yusuf Ziya Yılmaz: Nezaket Siyasetin Vazgeçilmezidir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, nezaketin siyasetin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Nezaket ortaya koymasını bilmeyen siyaset yapamaz." dedi.

Yılmaz, partisinin Çankırı İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, il ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının teşkilatlarla dirsek temasıyla çalışmalarına devam etmek olduğunu belirten Yılmaz, "Yerel yönetimler başkanı olarak, genel başkan yardımcısı olarak 31 Mart 2024 seçimlerini geride bıraktığımızı, bu seçimlerin artı eksi, bir şekilde sonuçlarını öpüp başımızın üzerine koyduğumuzu, seçim sonuçlarını umduğumuzdan daha geride bir içerik taşıdığını, daha iyi sonuçlar beklediğimizi ifade ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasını hatırlatan Yılmaz, "Biz de hakikaten bu bakış açısı ve anlayışla sizlerin huzurunda bugün bu akşam sizlerle beraberiz. Bizlerin 31 Mart seçimlerinden sonra en temel bakış açımız, en temel siyasi prensibimiz 31 Mart seçimleri geride kaldı, şimdi önümüze bakıyoruz. 31 Mart seçimlerinden alınması gereken dersi hatasız bir şekilde almak ve almış olmanın da şart olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçim bittikten sonra rekabet yerini uhuvvet, suhulet ve nezakete bırakır"

Seçim ve aday belirleme sürecinde siyasetin rekabet aşamasının bulunduğunu, bu süreçte incinmelerin olabileceğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu hassasiyetler, bir evin içerisindeki ailenin mensuplarının zaman zaman karşılaştığı imtihanlar, zaman zaman karşılaştığı problemler esnasında aile bireylerinin arasında oluşmuş incinme veya incitmeler boyutunu asla aşmamalıdır. Onlar orada kalmalıdır. 'Kol kırılır, yen içinde kalır.' demeliyiz. Bir şekilde o sürecin ortaya koyduğu, gerektirdiği rekabeti yaparken bazı şeyler olabilir. Bu olmuşlukları seçim sonrasındaki uhuvvet, suhulet ve ondan sonra nezaket sürecine asla yansıtmamalıyız. Ondan sonraki süreçte kucaklaşarak geleceğe, yeni amaçlara, yeni başarı öyküleri yazmaya bilenmeli ve gayret etmeliyiz. Bu siyasetin temel felsefesi ama AK Partimizin de hiçbir siyasi harekette, hiçbir siyasi partide olmayan oranda inandığı bir temel felsefedir. Seçim önü rekabet olur ama seçim bittikten sonra rekabet yerini uhuvvet, suhulet ve nezakete bırakır. Nezaket, siyasetin vazgeçilmezidir. Nezaket ortaya koymasını bilmeyen siyaset yapamaz."

Programa AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve belediye başkanları ile partililer katıldı.