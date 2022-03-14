AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız açıklamalarının ardından soruları cevapladı - Haberler

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız açıklamalarının ardından soruları cevapladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız açıklamalarının ardından soruları cevapladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıklamalarının ardından soruları cevapladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız açıklamalarının ardından soruları cevapladı

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıklamalarının ardından soruları cevapladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız açıklamalarının ardından soruları cevapladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız açıklamalarının ardından soruları cevapladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız açıklamalarının ardından soruları cevapladı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Hayati Yazıcı, Feti Yıldız, AK Parti, Politika, Haberler

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