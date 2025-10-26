Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin "Bu adım, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' kararlığının bir sonucudur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin "Bu adım, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' kararlığının bir sonucudur. Bu karar, yalnızca ülkemiz için değil aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına kritik önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Türkiye'nin geleceği için ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli bir eşiğin geride bırakıldığını vurguladı.

Hayati Yazıcı şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın bugün kamuoyuna yaptığı açıklamanın, kurulduğu topraklardan tamamen çekilme iradesini deklare etmesini, 12 Mayıs deklarasyonuna uygun, örgütün Türkiye'de, çevrede ve dünyada varlığına tamamen son vermesinin önemli bir aşaması olarak görüyoruz. Bugünkü karar, uzun yıllardır ülkemizin ayağına pranga olan terörün bitirilmesi noktasında önemli bir basamaktır. Bu adım, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' kararlığının bir sonucudur. Bu karar, yalnızca ülkemiz için değil, aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına kritik önemdedir. Hedefe ulaşmak sabır, cesaret, kararlılık ve samimiyet istiyor.

Sürecin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle birlikte iç cephesi tahkim edilmiş Türkiye, hem bölge ve dünya barışı için eşsiz bir güven odağı haline gelecektir. 86 milyon hep birlikte ayağımızdaki ağır prangadan kurtulacağımıza, her insanın mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye inşa edeceğimize ve Terörsüz Türkiye hedefimizde başarıya ulaşarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının en büyük projesini hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.