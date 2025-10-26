AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin "Bu adım, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' kararlığının bir sonucudur. Bu karar, yalnızca ülkemiz için değil aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına kritik önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Türkiye'nin geleceği için ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli bir eşiğin geride bırakıldığını vurguladı.

Hayati Yazıcı şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın bugün kamuoyuna yaptığı açıklamanın, kurulduğu topraklardan tamamen çekilme iradesini deklare etmesini, 12 Mayıs deklarasyonuna uygun, örgütün Türkiye'de, çevrede ve dünyada varlığına tamamen son vermesinin önemli bir aşaması olarak görüyoruz. Bugünkü karar, uzun yıllardır ülkemizin ayağına pranga olan terörün bitirilmesi noktasında önemli bir basamaktır. Bu adım, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' kararlığının bir sonucudur. Bu karar, yalnızca ülkemiz için değil, aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına kritik önemdedir. Hedefe ulaşmak sabır, cesaret, kararlılık ve samimiyet istiyor.

Sürecin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle birlikte iç cephesi tahkim edilmiş Türkiye, hem bölge ve dünya barışı için eşsiz bir güven odağı haline gelecektir. 86 milyon hep birlikte ayağımızdaki ağır prangadan kurtulacağımıza, her insanın mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye inşa edeceğimize ve Terörsüz Türkiye hedefimizde başarıya ulaşarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının en büyük projesini hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum."