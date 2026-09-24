AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan İsrail Savunma Bakanı Katz'a tepki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeleri, soykırımcı şebekenin acziyetinin ve içine düştüğü siyasi çıkmazın itirafıdır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'kağıttan sultan' diyecek kadar çirkinleşmek, Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıranların sicilini temizlemez. Siz öldürmeyi güç olarak gören zihniyetin temsilcilerisiniz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de gücü hakkın, adaletin ve insanlığın yanında durmakta gören bir anlayışla hareket etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden dile getirdiği Gazze gerçeği, Katz'ın bu hadsizliğiyle değişmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin davasını BM kürsüsünden dünyanın vicdanına taşıyan, işgal ve zulüm karşısında susmayan bir dünya lideri olduğunu belirten Yazıcı, "Netanyahu ve cinayet şebekesi Gazze'de öldürülen masumların, yerle bir edilen şehirlerin ve dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramının hesabını verene kadar peşini bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi bilmelidir ki Türkiye'yi tehdit ederek susturamazsınız. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak Filistin'in haklı davasını gölgeleyemezsiniz. Hakikati çarpıtarak hesap vermekten kaçamayacaksınız. Türkiye, zulüm karşısında susmayacak, Filistin halkının hak ve hukuk mücadelesini savunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA