Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, tarih ve kültür dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret etti. Sağlık problemleri yaşayan Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Yayman, Ortaylı ile bir fotoğrafını da paylaştı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret etti.
  • İlber Ortaylı'nın sağlık durumu iyi ve biraz istirahat etmesi gerekiyor.
  • İlber Ortaylı, 2 hafta önce yaşadığı rahatsızlığın öncekilerden daha ağır olduğunu açıkladı.
  • İlber Ortaylı, doktor tavsiyesi üzerine Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki programını iptal etti.
  • İlber Ortaylı, bir süre izole bir yaşam sürmesi gerektiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, kültür ve tarih dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı evinde ziyaret etti. Yayman, ziyareti sosyal medya hesabından da paylaştı.

DURUMU İYİ

Paylaşımında, sağlık problemleri yaşayan İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Yayman, "İlber Hocamız bir süre endişelendirse de çok şükür durumu iyi; biraz istirahat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında tarih ve kültür üzerine gerçekleştirilen sohbetin her zamanki gibi ufuk açıcı olduğunu vurgulayan Yayman, Ortaylı'nın misafirperverliği ve derin bilgi birikimi için teşekkürlerini iletti. Ayrıca, kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılarla her daim ilham kaynağı olmasını diledi.

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

SON AÇIKLAMASI ENDİŞELENDİRMİŞTİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı sağlık durumuyla ilgili 2 hafta önce yaptığı açıklamada sevenlerini endişelendirmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaylı, "İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti" dedi.

Programlarını iptal ettiğini belirten Ortaylı, "Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor. Anlayışla karşıladığınız, güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim." demişti.

