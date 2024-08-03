AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: İsrail sivillerin üzerine bomba yağdırıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana her türlü silahıyla amansız bir şekilde sivillerin üzerine bomba yağdırdığını belirterek, "Bir savaş yürütmüyor, bir terörle mücadele operasyonu yaptığı yok." dedi.

Yalçın, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti iktidarları olarak 22 yıldır ülkeye büyük hizmetler verdiklerini söyledi.

Bu hizmetlerin ülke için artarak devam etmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Önümüzdeki dönemde AK Parti'nin başarılarına yenilerini eklemek ancak ve ancak bu tür toplantılarda teşkilatımızın tüm üyeleriyle hep beraber bir zihin ve gönül birlikteliği oluşturabildiğimiz çerçevede gerçek olur. AK Parti ilk günlerden bu yana bu tür meclislerde yaptığı değerlendirmeleri genel merkeze kadar oradan da Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştırabilen bir istişare geleneğine sahiptir. Bu istişare geleneğini doğru düzgün işlettiğimiz süreçlerde başarı Rabb'imin izniyle kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bundan birkaç ay önce torunları ve çocukları şehit düşmüştü. Onların şehadet haberini duygusal ama vakur bir şekilde karşılayan Heniyye, o şehitlerin arasına katılmış oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına, Filistin davasına da başsağlığı diliyorum. Aylardır süren Gazze'deki katliam ve soykırım, korkunç bir saldırganlıkla tüm bölgemizi ve hatta küresel istikrarı tehdit eden bir noktaya ulaştı. 7 Ekim'den bu yana İsrail, her türlü silahıyla amansız bir şekilde sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Bir savaş yürütmüyor, bir terörle mücadele operasyonu yaptığı yok. Gazze'de, daracık bir alana sıkışmış sivillerin üzerine bomba yağdırarak, onları öldürerek, sindirerek, göç ettirerek o bölgede bir etnik temizlik, etnik kıyım uyguluyor."

İsrail'in açık ve seçik bir soykırım suçu işlediğine dikkati çeken Yalçın, bu zamana 40 binden fazla Filistinliyi şehit ettiğini aktardı.

Yalçın, uluslararası kamuoyu, toplum ve kuruluşların İsrail'i engellemek yerine sağladığı maddi ve manevi destekle İsrail'in işlediği bu katliamda açıkça taraf olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerikan Kongresi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan kepazelik bunun en basit göstergelerinden bir tanesidir. Katil İsrail rejiminin sözde Başbakanı Netanyahu, bunca katliama rağmen bir hafta önce Amerikan Kongresi'nde ayakta alkışlandı. Sözleri 50 kez bölünerek ayakta alkışlandı. Ne uğruna, hiçbir şey uğruna. Filistin'de çoluk çocuk katleden bir caniyi ayakta alkışlayan bir küresel aktörün kongresinden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı devletlerin neredeyse tamamı aynı tavrını aylardır sürdürüyor."

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da nihai hedefin Türkiye olduğu bir savaş yürütüldüğüne ve birtakım oyunlar oynandığına dikkati çekti.

Filistin'de yaşananların, bu savaşın sadece Filistin'le sınırlı kalmayacağını gösterdiğini dile getiren Uzkurt, "Bu savaş, siyonistlerin dünyaya hakim bir siyonist devlet kuruncaya kadar devam edeceğini gösteriyor. Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz, dünya da çok iyi biliyor, burada bölgemizde oynanan oyunlarda en kritik role sahip olan Türkiye'dir. Gerek Avrupa ülkeleri gerekse Amerika, özellikle Orta Doğu'da yaşananlar konusunda bugüne kadar hep iki yüzlü hareket etmiştir. Ama Gazze'de yaşanan olaylar, artık Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın maskesini düşürmüştür." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yerel seçimlerden bu yana gerçekleştirdiği ve yapacağı projeleri anlattı.