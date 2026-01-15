Yalçın: CHP Yönetim Sorunlarıyla Yüzleşmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Recep Tayyip Erdoğan toplam 3,5 yıl belediye başkanlığı yaptı. Her türlü engellemelere rağmen bu süre zarfında, suyu da getirdi, Haliç'i de temizledi, CHP'nin biriktirdiği çöp dağlarını da bitirdi." ifadesini kullandı.

Yalçın, NSosyal hesabından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneme işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan toplam 3,5 yıl belediye başkanlığı yaptı. Her türlü engellemelere rağmen bu süre zarfında, suyu da getirdi, Haliç'i de temizledi, CHP'nin biriktirdiği çöp dağlarını da bitirdi. Örnek alın. Boş boş konuşmayı bırakın. İşinizi yapın. CHP çaresizliktir. CHP bahaneciliktir. İnsan ne kadar tuhaf bir yaratık. Muhtemelen kendisi de farkında şehri yönetemediğinin. Muhtemelen konuşmayı beceremediğinin de farkındadır. Ama çok tuhaf biçimde beceriksizliğinin üzerini konuşarak örtmeye çalışıyor. Halbuki iki yanlış bir doğru etmez. CHP yanlıştır. CHP hatadır. Bu kadar konuşamayan bir Ankara belediye başkanı gördüğümde çocuktum. Başkan da Karayalçın'dı. Konuşmaya çalışan halleri çocuk aklımla bile bana komik gelirdi. CHP komedidir. CHP trajedidir. Ankara'da yıllık ortalama yapılması gereken yol uzunluğu 800 kilometreymiş. Son 7 yılda toplam 500 kilometre yol yapılmış. İşte size trafik çilesinin kaynağı. CHP derttir. CHP çiledir."