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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin oylarının son gelişmelerle birlikte yüzde 40'a yaklaştığını belirtti. Şen, Suriye olayları ve asgari ücret gibi konuların oyları etkilemediğini, liderliğin güçlenmesinin oylara yansıdığını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen TV100 ekranlarında partisinin oylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İÇ VE DIŞ GELİŞMELER OLARAK BAKIYORUZ"

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın Suriye olayları, asgari ücretin açıklanması durumunun oyların nasıl etkileneceğini sorması üzerine açıklamalarda bulunan Mustafa Şen, "Biz oylarımıza Suriye olayları, asgari ücret gibi gelişmelerle değerlendirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca "İç ve dış gelişmeler olarak bakıyoruz. Bu gelişmeler Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini pekiştirdi" diye konuştu.

"40'A DOĞRU YÜKSELİYORUZ"

Partisinin oylarının son gelişmelerle birlikte yüzde 40'a yaklaştığını belirten Şen, "Liderliğin güçlenmesi oylarımıza yansıyor. Son üç ay oylarımız yükselişteydi. Şu anda 1'nci partiyiz. Ardımızdan gelen 2'nci ve 3'ncü partinin oy toplamından daha fazla oyumuz var. Yüzde 40'a doğru yükseliyoruz. Buradan sonra bir plato görülüyor" diye konuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıfaruk yuce:

Hırsız ve yandaşlarına oy yok

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Haber Yorumlarıatıf gül:

Pesssssss. Yüzde 40 vay be

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

oooh ne güzel yani emeklileri aç bırakmaya devam oylarınızı yüksek yani.. size oy verecek ahirette hesaba çekilecek çünkü o kadar kul hakkı yediniz ki bundan sonra size destek vereceklerin vay haline.. gerçek yüzünüz ortaya çıktı... hak ile batıl birbirinden ayrıldı.. CHP'nin muhalefet olması sizin yaptıklarını masum göstermez.. CHP'yi günah geçisi ilan etmeniz boş çünkü siz CHP den daha betersiniz..

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Haber YorumlarıKenan Star:

bu cehape oldugu sürece mahkumuz akparti ye

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Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Aziz besin yuzde 70 demişti. Geri jalan yüzde 30 nerede ??

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Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Geri kalan yüzde 30 nerede ??

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Haber YorumlarıSefa Altun:

HADİ BAKALİM BURDA SORALİM YÜKSELİYOR DİYENLERİ GÖRELİM VE SONRA İNANALİM.....

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Haber YorumlarıÖnder Özman:

Suriye Gazze olayları sizin oyunuzu arttırmaz sizin oy kaybınız vatandasjn geçim derdi madem yüzde 40 diyorsun gel seçime girelim 40 mı dırtmı

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ayda yaklaşık evine 120 bin TL para giren biri olarak hala böyleyse devam anasına satayım.benim tuzum kuru....

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Ulan adama sormazlar mı 52 den, 30 a neden düştü diye?

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