Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: Türkiye Yüzyılı fırsatını hep beraber kullanacağız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket ettiklerini ve bu fırsatı hep beraber kullanacaklarını söyledi. İleri, Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyulan bir ülke olduğunu vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim kime yaranmaya çalışırsa çalışsın bizler bu fırsatı hep beraber kullanacağız." dedi.

İleri, Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket ettiklerini, Türkiye'nin ayağa kalktığını ve kronik bir çok problemini geride bıraktığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan İleri, şunları kaydetti:

"Gazze'de maalesef gördüğümüz soykırım, Filistinli kardeşlerimize karşı siyonist İsrail yönetimi tarafından yürütülen soykırım, bir kez daha görüyoruz ki dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Dünyanın büyük ve güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var. Dünyanın elini masaya vurduğunda ses getiren Türkiye'ye ihtiyacı var. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde ve mazlumların bize duyduğu ihtiyaç, bunları bir araya getirdiğimizde bir de bunun yanına sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini koyduğumuzda bir kez daha görüyoruz ki, gerçekten Türkiye, belki de birkaç yüzyılda bir açılacak fırsat penceresini aralamıştır. İşte Türkiye Yüzyılı vizyonu bu fırsat penceresinin adıdır. Bizler biliyoruz ki bu fırsat penceresi, çok uzun süreler açık kalmaz, sıkça açılan bir pencere de değildir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim kime yaranmaya çalışırsa çalışsın bizler bu fırsatı hep beraber kullanacağız."

Türkiye Yüzyılı ile bir taraftan Türkiye'nin dünyadaki en büyük 10 devlet arasına girileceği iddiasının ortaya konulduğunu, diğer taraftan ekonomik olarak çok daha iyi bir noktaya gelmesinin hedeflendiğini vurgulayan İleri, "Türkiye Yüzyılı, Türk siyasetinde üslubun, özellikle muhalefet noktasında düzelmesi, normalleşmesi ve gerçek anlamda muhalefet yapabilen bir muhalefetin ortaya çıktığı bir yüzyıl olacaktır. Bunları da bizim milletimizin feraseti sağlayacaktır. Ama Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Daha adil bir dünya mümkündür' söylemini hayata geçirdiğimiz, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür' söylemini hayata geçirdiğimiz yüzyıl olacaktır. Bizim bu coğrafyada kurduğumuz devlet anlayışının kökeninde olan kültürümüzün, medeniyetimizin temsilcisi olan Kırşehir de bu anlamda Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden biri olmuştur." diye konuştu.

Bu milletin gerektiğinde savunma sanayisini güçlendireceğini, kuvvetli bir ekonomiyi inşa edeceğini, terörü silip atacağını, uluslararası platformlarda oyun kurucu olacağını bu neslin gördüğünü belirten İleri, bu duruş ve özgüvenden geri adım atılmayacağına dikkati çekti.

İleri, "Yollara çıkan yerli, milli otomobilimize, ilk defa havalanan milli muharip uçağımıza, insansız hava araçlarımıza, uzaya fırlattığımız yerli milli gözlem uydumuza, ilk yerli iletişim uydumuza kadar çok geniş bir yelpazede anlatsak saatlerimizi alır. Akkuyu Nükleer Santrali'nden Gabar'da çıkardığımız petrole, Karadeniz'deki doğal gazdan daha bir çok atılıma kadar geçen hafta açıklanan Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'ne kadar bu hükümet yürüyerek değil, koşarak Türkiye Yüzyılı vizyonu ve hedefine doğru ilerliyor." dedi.

Kaynak: AA / Politika

Türkiye Yüzyılı Ömer İleri Politika AK Parti Türkiye Güncel

Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Engin Polat'ın tahliyesine Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı yeminine ilk yorum: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Kılıç çekerek yemin eden teğmenlere zehir zemberek sözler

 'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Erdoğan'a ateş püskürüp bir de çağrıda bulundu: Vazgeçin
Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Macron'un son hatası, ülkeyi yangın yerine çevirdi! Binlerce kişi sokaklara döküldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title