Erdoğan’ın İlk Seçimi 11. Yılında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımızın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak görevine başlaması, milletimizin demokrasiye, iradesine ve geleceğine sahip çıkışının en güçlü sembolüdür." ifadesini kullandı.

Öğütken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

28 Ağustos 2014'ün demokrasi tarihinin altın sayfalarına kazınan büyük bir dönüm noktası ve millet iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği günlerden biri olduğunu belirten Öğütken, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkımızın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak görevine başlaması, milletimizin demokrasiye, iradesine ve geleceğine sahip çıkışının en güçlü sembolüdür. O gün Türkiye'nin yolculuğunda yeni bir sayfa açıldı. Liderliğiyle Türkiye'ye güç, milletimize umut olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi kalkınmış, bağımsız ve küresel ölçekte söz sahibi bir geleceğe taşıdı. Bu yolculukta bizler de aynı kararlılıkla milletimiz için milletimizle beraber omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."