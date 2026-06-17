Haberler

Öğütken: Tek derdimiz düzgün eser siyaseti

Öğütken: Tek derdimiz düzgün eser siyaseti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, partisinin Bilecik'teki İl Danışma Meclisi ve Vefa Buluşması'nda, koltuk sevdası yerine eser siyaseti yaptıklarını, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çevredeki fırtınalardan etkilenmeden başarıyla ilerlediğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Birileri günü kurtarma hesabı yapar, koltuk sevdalarından kavga ederler. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz, 'Düzgün eser siyaseti yapalım' diye uğraşırız ve düzgün eser siyaseti yaparız." dedi.

Ahmet Baha Öğütken, partisinin Pelitözü Gölpark'taki bir davet salonunun bahçesinde düzenlenen İl Danışma Meclisi ve Vefa Buluşması'na katıldı.

Öğütken, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a kadar geniş bir coğrafyada acının ve gözyaşının hüküm sürdüğünü dile getiren Öğütken, "Başarılı bir diplomasi yapıyoruz. Etrafımızda fırtınalar var. Elhamdülillah Türkiye bu fırtınalardan etkilenmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle son derece başarıyla gidiyor. Belki bizler bunu çok fazla hissetmiyoruz ama yurt dışındaki diğer ülkelerde çok net hissediyorlar." diye konuştu.

"Birileri sürekli kaos biz ise eser üretiriz." diyen Öğütken, şöyle devam etti:

"Eser üretmeye de devam ederiz. Birileri günü kurtarma hesabı yapar, koltuk sevdalarından kavga ederler. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz, 'Düzgün eser siyaseti yapalım' diye uğraşırız ve düzgün eser siyaseti yaparız. Eserlerimiz ortada, elhamdülillah."

Öğütken, yakın zamanda partilerinin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarına değinerek, "Bu süreçte siyasetimizin merkezine milleti koyduk. Bizde torpil, koltuk sevdası yok. Bizde sadece ne sevdası var? Elhamdülillah, bu dava sevdamız var. İnşallah bu dava sevdasıyla da başarıyı kucaklayacağız yeni dönemlerde." açıklamasında bulundu.

Öğütken, iktidara geldiklerinden bu yana büyük halk desteği gördüklerinin altını çizdi.

Samimiyetle, gayretle verdikleri mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Öğütken, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderlikle bu gücümüze devam ediyoruz. Milletimiz şunu çok iyi biliyor, Cumhurbaşkanımızın siyaseti gündemi oyalayıcı siyaset değil eser siyasetidir." dedi.

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ile önceki dönem teşkilat mensuplarının da katılımcılara hitap ettiği etkinlik, partiye katılanlara rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
FED, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği karar geldi
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı

Güvenli limanda deprem! Yatırımcılar şokta, dakikalar içinde çakıldı
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi

Çocuk gelin skandalında, mahkemeden yeni karar
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli

Instagram'ı kapatılan Dilan Polat'a asıl darbe şimdi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

Ne kundaklama, ne elektrik kontağı: Bu yangının çıkış nedeni bambaşka

Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

AP skandal Türkiye raporunu onayladı! Dışişleri'nden jet hızında tepki
2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
Makam odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Sürpriz ziyaret! Makam odasında kol kola poz verdiler

Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor iddiası kulisleri hareketlendirdi

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi de AK Parti’ye geçiyor
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı