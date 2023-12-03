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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını vurguladı. Şen, açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını bildirdi.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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