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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Gaziantep'te konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bütün dünya sussa da biz susmayacağız ve sesimizi yükselteceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bütün dünya sussa da biz susmayacağız ve sesimizi yükselteceğiz. Filistin özgür olana kadar biz sesimizi her platformda artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Partisinin Gaziantep İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Kaya, Türkiye'nin her başarısının altında Recep Tayyip Erdoğan ve gençlerin imzasının olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"1980'li yıllarda Cumhurbaşkanı'mız genç bir delikanlıyken siyasete girdiğinde ve il başkanı olduğunda, 40 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda dünyada sosyal belediyecilik nedir bunun kitabını yazarken yine genç kadrolar vardı. Tayyip Erdoğan'ın o günkü başarısının mimari olan bütün teşkilat mensuplarından Allah razı olsun. AK Parti bir dava hareketidir."

Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Kaya, "Bütün dünya sussa da biz susmayacağız ve sesimizi yükselteceğiz. Filistin özgür olana kadar biz sesimizi her platformda artırmaya devam edeceğiz. Türkiye inşallah Filistin'in özgürlüğünü görecek. Buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle girilen kongrede AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına yeniden Mustafa Durmuş seçildi.

Kongreye, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, İrfan Çelikaslan, Mesut Bozatlı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Politika
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