AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Adana İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaya, merkez Çukurova ilçesinde tarım işçileriyle bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Kaya, tarım işçilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek adına yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Kaya, burada yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışının en önemli ayaklarından birinin emekçinin yanında yer almak olduğunu belirtti.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Özmen'in ailesine ziyarette bulunan Kaya, daha sonra bir engelli vatandaşla bir araya geldi.

Kaya, engelli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımı için hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Politika
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Bir anket yapılsa Fenerbahçe'nin yeni hocası o isim olur
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.