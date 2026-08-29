İstanbul'da işe gidenleri taşıyan servis devrildi: 15 yaralı

Büyükçekmece'de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan otobüsün D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyir halindeyken yan yola devrilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

30 YOLCU BULUNUYORDU

Kaza, D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, seyir halindeyken yan yola devrildi.

Otobüste kaza sırasında 30 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Servis otobüsünün devrilmesinin ardından durum ekiplere bildirildi.

EKİPLER KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, kazanın ardından yaralanan yolcular için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralıların hastanelere sevki gerçekleştirildi.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada servis otobüsünde bulunan yolculardan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Mimarsinan Devlet Hastanesi ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılardan 2 kişinin takibinin ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA