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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Bu emaneti bizden başka taşıyacak ve daha yukarılara çıkaracak henüz bir parti ortaya çıkmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu emaneti bizden başka taşıyacak ve daha yukarılara çıkaracak henüz bir parti ortaya çıkmadı" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu emaneti bizden başka taşıyacak ve daha yukarılara çıkaracak henüz bir parti ortaya çıkmadı" dedi.

Ak Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı Umut Güçlü ve İsmail Atik'in adaylığını koyduğu kongreye katılan Karaaslan, 6 Şubat Depremi'nin 2'nci yıl dönümünde bölgede depremden etkilenen yerlerin yeniden ihya ve inşa edildiğine vurgu yaparak, "Konteynerlerin kurulması, enkazların kaldırılması derken bugün 201 bin konutun teslim edilmiş olması elbette memnuniyetini ama asla yetmeyeceğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmayacak şekilde devletimizin bütün imkanlarıyla, gayretleriyle birlikte dünya ülkelerinin bakanlarının 'Bu bir rekor' diyebileceği bir hızda inşallah tek bir hak sahibi vatandaşımız bile yuvasına girmeden bizim gecemiz gündüzümüz olmayacak. Bize rahat uyku haram olacak" dedi.

Karaaslan, muhalefeti eleştirerek şöyle konuştu:

"Bugün hani öngörüsüz, vicdansız, vizyonsuz muhalefetin, 'Bizim ne işimiz var.' dediği Suriye varya. Terör örgütlerinin, Amerika'nın, Rusya'nın ne işi var diyemediği Suriye'de, bu ülkenin vatandaşları hem de siyasetinde söz söyleyenlerin, 'Türkiye'nin ne işi var.' diyenler vardı ya işte Türkiye'nin ne işi olduğunu, Türkiye'nin oradaki masum insanlara nasıl bir umut kapısı olduğunu, işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tarih okumasını, öngörüsünü, diplomasisinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Dolayısıyla bu emaneti bizden başka taşıyacak ve daha yukarılara çıkaracak henüz bir parti ortaya çıkmadı. Yakın gelecekte de çıkacağı görülmüyor açıkçası. Hal böyleyken Ak Parti'mize sahip çıkalım. Bizim partimiz partiler arasındaki her hangi biri değildir. AK Parti bir davadır, bir dava hareketidir ve burayı büyütmek, güçlendirmek, yüceltmek Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'yi yüceltmektir."

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise adaylara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Umut Güçlü 328 oyla il başkanı seçildi. Diğer aday İsmail Atik ise 228 oyda kaldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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