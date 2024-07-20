Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, 31 Mart seçimlerini değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, 31 Mart seçimlerinin sebep ve sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, parti olarak başarılarını ve eksiklerini gözden geçirdiklerini söyledi. Yalçın, AK Parti'nin kendisini yenileyeceğini ve yeni başarılara ulaşacağını vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, başarılarını da eksiklerini de kendi içinde değerlendiren bir parti olduklarını belirterek, "31 Mart seçimlerinde hangi şartlar vatandaşların bu tercihlerine neden oldu, bunları kavramaya çalışıyoruz" dedi.

Yalçın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde il ve ilçe teşkilat başkanları ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen 78. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

31 Mart sonrası seçimlerin sebep ve sonuçlarını ayrıntılarıyla değerlendirdiklerini belirten Yalçın, "31 Mart seçimlerinde hangi şartlar vatandaşların bu tercihlerine neden oldu, bunları kavramaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ak Parti'nin hiçbir partiye benzemeden yoluna devam edeceğini vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Biz Ak Parti'yiz. 22 yıllık bir iktidar, 20'ye yakın seçim kazanmış ve Türkiye'yi yeniden inşa etmiş bir siyasi partiyiz. Başarılarımızı küçümseyecek değiliz ama eksiklerimizi de görmezden gelecek halimiz yok. Bu seçimde yaşadığımız sorunlarımız neyse, iyileriyle kötüleriyle hepsini tek tek masaya yatırıyoruz. 31 Mart akşamından bu yana Cumhurbaşkanımız o akşam balkonda yaptığı konuşmada halkın mesajının alındığını bu mesaja uygun biçimde Ak Parti'nin kendisini tekrar ve tekrar yenileyeceğini güçlendireceğini açıkça dile getirmiş bulunmaktadır. Biz de bu tür toplantılarda kendimizi değerlendiriyoruz, öz eleştirilerimizi yapıyoruz."

Yalçın, Ak Parti'yi yeni başarılara kavuşturacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle çok güçlü olduğumuz şehirlerde sandığa götüremediğimiz seçmen sayımızın yoğun olduğunu görüyoruz. Seçmen bize bir mesaj verdi. O mesajda şuydu 'Evet, bu seçim için senin için sandıkta oy kullanmıyorum ama başka adrese de gitmiyorum. Evet, küskün olabilirim, kırgın olabilirim veya seni bu sandıkta bu kez uyarmak istiyor olabilirim ama ben başka bir yere de gitmiyorum'. Verilen mesaj bu. Eğer bu mesajı doğru değerlendirirsek seçmenimizi tekrar kazanmamız an meselesi."

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da dünyanın güçlü liderlik ihtiyacına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğimizi daha da artırmak zorundayız. Bu ülkenin geleceğini, insanlığın geleceğini düşünüyorsak o güçlü destek için gece gündüz çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Programa AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Hasan Basri AK Parti Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title