Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Kütahya'da teşkilatla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Kütahya'da teşkilatla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Kütahya'da düzenlenen AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı ve Vefa İftar Programına katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Kütahya'da düzenlenen AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı ve Vefa İftar Programına katıldı.

Programda konuşan Yalçın, AK Parti iktidarlarının yıllardır Türkiye'yi bugüne hazırladığını belirterek, Türkiye'nin savunma, diplomasi ve dış politika alanlarında önemli adımlar attığını söyledi. Yalçın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade etti. Yalçın konuşmasında, "Biz yıllardır AK Parti iktidarlarında işte bu günlere hazırlık yaptık. Onlar Sinop'taki balıklarla ilgili edebiyat yaparken biz inşa ettik, uçaklar inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde büyük diplomatik ağlar kurarak Türkiye'nin güvenliğini ve dış politikasını inşa ettik" dedi.

Vatandaşların Türkiye'nin yönetimi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendiğini dile getiren Yalçın, Türkiye'nin güçlü liderlikle yoluna devam ettiğini kaydetti.

AK Parti teşkilatlarının sorumluluğuna da değinen Yalçın, teşkilat üyelerinin vatandaşlarla birebir iletişim kurarak AK Parti vizyonunu anlatmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alanda yürüttüğü diplomasiye işaret ederek, "Nasıl Cumhurbaşkanımız büyük güçler arasında ilmek ilmek diplomasi dokuyorsa, bize düşen de o diplomasiyi vatandaşımıza anlatmak ve vatandaşımızın kapısını çalmaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı ve iftar programına ayrıca AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte parti teşkilat üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
İran 'ABD askerlerini esir aldık' dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi

Dünyayı sarsan iddia! ABD cephesinden beklenen yanıt geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor