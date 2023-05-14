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AK Partili Dağ'dan 'bomba araması' iddialarına yanıt: Rutin güvenlik tedbiri

AK Partili Dağ'dan "bomba araması" iddialarına yanıt: Rutin güvenlik tedbiri

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin genel merkezinde bomba araması yapıldığı haberlerine ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı. Dağ, "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir" dedi.

BBC Türkçe'nin geçtiği son dakika haberi büyük ses getirdi. AK Parti Genel Merkezi'nin bomba araması nedeniyle boşaltıldığı, arama köpekleriyle gerçekleştirilen aramanın ardından binaya girişlere izin verileceği iddia edildi.

AK PARTİ'DEN BOMBA İDDİALARINA YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde bomba araması yapıldığı haberlerine ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

AK Partili Dağ'dan 'bomba araması' iddialarına yanıt: Rutin güvenlik tedbiriAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

"BALKON KONUŞMASININ YAPILACAĞI KATTA RUTİN ARAMA YAPILDI"

Dağ şu ifadeleri kullandı; "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AK Partili Dağ'dan 'bomba araması' iddialarına yanıt: Rutin güvenlik tedbiri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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