Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Karaaslan, Kavak Köselli Orman Okulu açılışına katıldı ve çocuklarla deney yaptı. Ayrıca, Kavak 10. Geleneksel Yaşardoğu Karakucak Güreş Festivali'ne katılan Karaaslan, güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Kavak Köselli Orman Okulu açılışına katılan Karaaslan, burada çocuklarla deney yaptı.

Açılışa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve mahalle sakinlerinin katıldı.

Karaaslan, daha sonra Kavak 10. Geleneksel Yaşardoğu Karakucak Güreş Festivali'ne katıldı.

Güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Karaaslan, efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun anılarının yaşatıldığı festival için Sarıcaoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Derviş Demircan - Politika

Çiğdem Karaaslan Milletvekili AK Parti Samsun Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title