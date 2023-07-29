AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Karaaslan, Kavak Köselli Orman Okulu açılışına katıldı ve çocuklarla deney yaptı. Ayrıca, Kavak 10. Geleneksel Yaşardoğu Karakucak Güreş Festivali'ne katılan Karaaslan, güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.
Kavak Köselli Orman Okulu açılışına katılan Karaaslan, burada çocuklarla deney yaptı.
Açılışa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve mahalle sakinlerinin katıldı.
Karaaslan, daha sonra Kavak 10. Geleneksel Yaşardoğu Karakucak Güreş Festivali'ne katıldı.
Güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Karaaslan, efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun anılarının yaşatıldığı festival için Sarıcaoğlu'na teşekkür etti.