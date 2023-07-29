AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Karaaslan, Kavak Köselli Orman Okulu açılışına katıldı ve çocuklarla deney yaptı. Ayrıca, Kavak 10. Geleneksel Yaşardoğu Karakucak Güreş Festivali'ne katılan Karaaslan, güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.