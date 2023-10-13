AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Adıyaman'daki Konutları Gezdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Konut değil yaşam alanları yapıyoruz"

ADIYAMAN - Adıyaman'daki kalıcı konutları gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sadece konut değil, yaşam alanları inşa ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, konut alanlarını gezmeden önce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milletvekili Resul Kurt, belediye başkanları ve ilçe başkanları toplantıya katıldı.

Toplantı sonrasında Örenli Mahallesi'nde yapımı süren 3 bin 34 konut alanında incelemede bulunan Çiğdem Karaaslan, örnek daireyi gezdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Karaaslan, "Deprem bölgemizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Depremin ilk anından ilk gününden beri sahada bütün o aşamaları, burada hem vatandaşlarımızla, hem yöneticilerimizle, başkanlarımızla, vekillerimizle hepimiz takip ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz noktada, Adıyaman'da olmak bizler için de hakikaten bir mutluluk vesilesidir. Çünkü Adıyaman'da büyük bir yıkım yaşandı, canlar kaybedildi, Allah'tan rahmet diliyorum. Acı bu anlamda çok büyük ve hep yüreğimizde taşıyacağız. Ama bir yandan da çok büyük bir sorumluluğumuz var. Yaralarımızı hızla sarmak, hızla şehirlerimizi ihya ve inşa etmek için verdiğimiz bir gayret var. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, hükümetimiz, bakanlıklarımız, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımız sahada çok hummalı bir çalışma yürütüyor. İşte bu gün onun somut örneğindeyiz. İçinde bulunduğumuz konut alanında ki adada devam eden 614 konutun neredeyse büyük oranda bitmiş olduğunu görmek, örnek daireyi gezmiş olmak, vatandaşlarımızın çok kısa bir süre içerisinde peyderpey konutlarına yerleşecek olmaları, sıcacık yuvalarına yerleşecek olmalarını bilmek görmek hakikaten bizler için çok önemlidir. Bu alandı 3 bini geçen bir konut sayısı, Karadağ İndere mevkiinde 16 binin üzerinde konut ve bunlar hızla yükselmeye devam ediyor. Bizler sadece konut üretmiyoruz, bizler yeni yaşam alanları üretiyoruz. Dolayısıyla burada eğitimden sağlığa bütün imkanlarıyla, sosyal donatılarıyla birlikte aslında şehirlerimizi yeniden ihya ediyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir süreç, hem yerinde dönüşümün devam ettiği, hem rezerv alanlarda konut dokusunun vücut bulduğu inşaat faaliyetlerinin hızla arttığı belli bir aşamaya geldi, inşallah tamamlayacağız" dedi.