AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Özgür Özel'in rahmetli Bülent Ecevit'in Filistin onayına atıf yaparak, CHP politikasını meşrulaştırmaya...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Özgür Özel'in rahmetli Bülent Ecevit'in Filistin onayına atıf yaparak, CHP politikasını meşrulaştırmaya çalışmasının hiçbir zemini yoktur.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: " Özgür Özel'in rahmetli Bülent Ecevit'in Filistin onayına atıf yaparak, CHP politikasını meşrulaştırmaya çalışmasının hiçbir zemini yoktur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika