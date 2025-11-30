Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Gittiğimiz her yerde bize milletimizin mesajı, milletimizin duası çok net, çok sarih bir şekilde ortada.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Gittiğimiz her yerde bize milletimizin mesajı, milletimizin duası çok net, çok sarih bir şekilde ortada. En az bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin yola devam etmesini milletimiz bize kesin bir şekilde gösteriyor" dedi.

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda katılmak üzere Antalya'ya gelen Büyükgümüş, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Büyükgümüş, yaptığı konuşmada, Ocak 2025'ten bugüne kadar Türkiye genelinde 750 binden fazla vatandaşın AK Parti'ye üye olduğunu belirterek, "Ailemizi Elhamdülillah büyütmeye devam ediyoruz. Antalya'da da aynı şekilde. Aksu Belediye Başkanı'mız bizimle beraber şu an. O partimize yeni katılarak bu büyümenin bir nevi yerel yönetimler açısından göstergesi niteliğinde oldu." diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi toplantısında, Antalya'da 15 bini geçen üye sayısını temsilen 15 kişiye parti rozetlerini takacaklarını ifade eden Büyükgümüş, bu büyümenin, gelişmenin devam edeceğini vurguladı.

Büyükgümüş, Antalya'da çok büyük başarılar elde ettiklerini, ancak hedeflerinin gerisinde kaldıkları noktalar da olduğunu kaydederek, "Gittiğimiz her yerde bize milletimizin mesajı, milletimizin duası çok net, çok sarih bir şekilde ortada. En az bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin yola devam etmesini milletimiz bize kesin bir şekilde gösteriyor. Bize düşen, bunu siyasi gereğini ortaya koymak, sahada mücadelesini vermek. İnşallah liderimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhur İttifakı'yla Antalyamızda, 81 ilimizde büyük ve güçlü Türkiye yolunda yorulmadan, dinlenmeden mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

"Antalya'mız maalesef çok kirli ilişkilerle anılır hale geldi"

Türkiye'nin küresel vitrinde olan Antalya'nın son dönemde yolsuzluklarla, baklava kutularının içinden çıkan paralarla, rüşvet çarklarıyla anılmasının kalplerini ortadan ikiye ayırdığını dile getiren Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sembol şehri olması gereken Antalya'mız maalesef çok kirli ilişkilerle anılır hale geldi. Siyaseten de bunu temizlemek, burada gerekeni yapmak, böylesine ehliyetsiz, liyakatsiz, millete hizmet için hiçbir şekilde gönlünde, zihninde bir endişe taşımayan ve kendi ikballeri için sadece kamu görevlilerini birer araç olarak görenlere siyaseten bir daha asla bu fırsatı vermemeliyiz. İnşallah bugün yapacağımız toplantılarımız, alacağımız kararlarımız Antalya'nın hep hak ettiği gibi, Türkiye'nin parlayan yıldızı, vitrinindeki en nadide eseri, büyük ve güçlü Türkiye yolundaki en büyük gücümüz olacak. İnşallah bugünden itibaren açacağımız yeni sayfayla, teşkilat çalışmalarımızdaki yeni odaklanmayla Antalya'nın yolsuzlukla, arsızlıkla, rüşvet çarklarıyla anılmadığı, aksine olması gerektiği gibi Türkiye'nin büyüyen, gelişen en önemli potansiyeli olarak varlığını geleceğe taşıdığı bir Antalya'nın siyasi temellerini inşallah yine hep birlikte atacağız."

Programa Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, İl Başkanı Ali Çetin ve partililer katıldı.

