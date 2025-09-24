AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur Kırşehir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bugün terörsüz Türkiye'den bahsedebiliyorsak işte o dönemlerde yüzde 17'lerde olan yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 80'lere ulaşmasıyla bugün bunları konuşabiliyoruz." dedi.

"Bir Sofrada Ahiler" programına katılmak üzere Kırşehir'e gelen Uygur, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve partililerle bir araya gelen Uygur, kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i de ziyaret eden Uygur, ardından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen yöresel yemek yarışmasında öğrencilerle buluşarak, el emeği ürünleri inceledi.

Kent merkezinde bir otelde düzenlenen "Bir Sofrada Ahiler" programında konuşan Uygur, 38. Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selçuklu'dan bugüne emekle alın terini, ahlakla ticareti, gönülle kardeşliği harmanlayan Kırşehir'de, Ahi Evran'ın asırlar öncesinden bıraktığı yol haritası ile toplumun her kesimini muhabbetle kucakladığını anlatan Uygur, Ahiliğin kutlu geleneğinde Anadolu kadınlarının da emeğiyle çarşıyı, özverisiyle aileyi, irfanıyla toplumu ayakta tuttuğunu ifade etti.

Ahlakın, adaletin ve dayanışmanın olduğu yerde huzurun yeşerdiğini vurgulayan Uygur, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ortaya koyduklarını, bunun yalnızca projelerin değil istikrarın ve huzurun yüzyılı olduğunu aktardı.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğiyle milletin azmiyle zincirleri kırıp terörsüz Türkiye hedefinde emin adımlarla ilerlemenin hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin aşama aşama büyük kritik eşiklerden geçerek, milletin güçlü desteğiyle hem eserler ve hizmetler hem de hak ve özgürlükler anlamında büyük yol katettiğini belirten Uygur, "Ülkemiz bir yandan da dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumun duası, ümmetin duası olmaya, uluslararası alanda lider bir ülke olmaya çalışarak, milletimizin her bir ferdinin katkısıyla gücüyle güçlü bir şekilde yol alarak ilerledi." diye konuştu.

"Bundan sonraki süreçte emin adımlarla yol yürümeye devam edeceğiz"

Terör ve vesayetlere karşı en büyük mücadeleyi AK Parti'nin verdiğini dile getiren Uygur, şunları kaydetti:

"Bugün terörsüz Türkiye'den bahsedebiliyorsak işte o dönemlerde yüzde 17'lerde olan yerli ve milli savunma sanayimizin yüzde 80'lere ulaşmasıyla bugün bunları konuşabiliyoruz. TEKNOFEST gençliğinin güçlü çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde yerli ve milli savunma sanayimizle yerli milli teknoloji hamlelerimizle artık güçlü bir ülkeyiz. Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle sizlerden aldığımız vizyonla istişare kültürümüzden aldığımız ilhamla bundan sonraki süreçte emin adımlarla yol yürümeye devam edeceğiz."

Uygur, güçlü ve büyük Türkiye yolunda "Türkiye Yüzyılı" destanını hep birlikte inşa edeceklerini, milletin her bir ferdine hizmeti sürdüreceklerini söyledi.

Programa, partililer ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.